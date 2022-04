Pasen gaat vaak hand in hand met een weekend lekker samen eten. Nog op zoek naar inspiratie voor wat je op tafel kunt zetten? Deze borrelhapjes passen perfect bij het paasthema.

"De paasdagen zijn de nieuwe kerstdagen", merkt Brenda Hoff, bekend van haar foodblog Brenda Kookt. "Het is ongelooflijk hoeveel we op zoek zijn naar receptinspiratie voor de paasdagen, bijna nog meer dan voor de kerstdagen. Bij Pasen denk ik aan eieren, paaseitjes, chocolade, de kleur geel en de paasbrunch. De paasbrunch is hét moment om met de paasdagen samen te komen. Een brunchtafel vol met verschillende hapjes: dat is genieten."

“Als je de eieren in bietensap doet en een nachtje in de koelkast zet, dan wordt het eiwit mooi roze.” Eva de Vries, Eeftkooktzo

Pasen is onlosmakelijk verbonden met eieren, vandaar dat dit ook het eerste is waar Eva de Vries, eigenaar van foodblog Eef Kookt zo, aan denkt. "Bij borrelhapjes voor Pasen horen natuurlijk de klassieke gevulde eitjes. Dat is zo'n hapje dat iedereen kent: hardgekookte eitjes die je doormidden snijdt en waarvan het eigeel op smaak is gebracht."

"Je kunt natuurlijk voor de bekende versie met kerrie gaan, maar er valt ook volop mee te experimenteren", zegt De Vries, die het traditionele recept op haar site deelt. "Zo kun je de (gepelde) gekookte eieren in bietensap doen en die een nachtje in de koelkast zetten, dan wordt het eiwit mooi roze. Qua vulling kun je ook alle kanten op. Gebruik bijvoorbeeld verschillende kruiden of voeg er zalm, gepureerde avocado of rode biet aan toe."

Ook Judith Pagrach, oprichter van My Food Blog, denkt meteen aan eieren. "Kneuterig, maar o zo lekker: gevulde eieren. Ook een eiersalade, gekookte eieren of gepocheerde eieren passen er goed bij."

Omeletrolletje, borrelplank en lentegroenten

Naast de traditionele gevulde eitjes kun je volgens Hoff nog veel meer kanten op met ei. "Denk ook eens aan rolletjes rookvlees met ei, een romige eiersalade en een omeletrolletje met zalm of ham. Op een normale borrelplank is één gerechtje met ei wel voldoende, maar met Pasen mag het over de top. Hoe meer 'ei' en 'geel', hoe beter."

Ben je niet zo'n fan van ei? "Dan kun je ook lekkere gehaktballetjes van lamsgehakt maken", tipt De Vries. "En vergeet ook niet dat je ook kunt gaan voor een lekkere borrelplank met van alles en nog wat erop. Zo kun je helemaal losgaan met allemaal lekkere hapjes en het staat direct leuk op tafel. Als je wat over hebt, dan heb je mazzel tijdens de paasbrunch voor de volgende dag."

"Vergeet ook de lentegroenten zoals asperges (wit en groen), witlof, roodlof en radijs niet", vult Pagrach aan, die meerdere paashapjes op haar site deelt. "Qua hapjes voor Pasen denk ik niet alleen aan gevulde eieren, maar ook aan roodlofschuitjes, bladerdeeghapjes met groene asperges en radijs om in de hummus te dopen. En als je vlees eet, kun je een mooie lamsrack met pistachekorst maken."

De 'cruffin' is lekker bij de brunch of de koffie

"Scones met lemon curd doen het goed bij de koffie", weet Hoff. "Een heerlijke nieuwe variant daarop is de cruffin. Croissantdeeg gebakken in een muffinvorm, gevuld met clotted cream en lemon curd. Zo genieten! Lekker bij de paasbrunch, maar ook voor bij de koffie of als toetje."

Je kunt ook nog aan de slag met broodproducten. "Maak bijvoorbeeld Italiaanse paasbroodjes (vlechtbrood). En met Pasen kan het sowieso ook nét wat zoeter dan normaal, maak dus vooral ook de paaseitjes op door ze te verwerken in een leuke taart, brownie of koekjes", aldus Pagrach.

Met Pasen is er tijd om te bakken met de kinderen. Ouders van Nu deelt hier tien recepten die je samen kun maken (zoals kaneelhaasjes).