Een beugel zet je tanden recht en is bedoeld om je gebit mooier te maken. De gemiddelde duur van een orthodontische behandeling is twee jaar. Kun je als je eenmaal een beugel hebt alles nog eten of zijn er dingen die je beter kunt laten staan? Twee experts geven tips.

De tijd dat je met een beugel geen cola mocht drinken omdat anders de lijm van de beugel losliet, is voorbij, weet Louise Witteman. Zij is als diëtist gespecialiseerd in voeding en mondgezondheid en verbonden aan Tandarts.nl.

Maar hoewel de lijmen tegenwoordig beter zijn, is het toch verstandig om met bepaalde dingen voorzichtig te zijn, waarschuwt Witteman. "Cola, energiedrankjes en vruchtensappen kun je, ook zonder beugel, beter laten staan. Niet alleen bevatten deze drankjes veel suiker, de fosfor- en fruitzuren tasten ook je glazuur aan."

Dat de kans op gaatjes en tanderosie toeneemt door ongezond eten weten de meeste mensen wel. Maar als je een beugel hebt, verdient niet alleen je eetpatroon, maar ook je mondhygiëne extra aandacht.

"Beugels zijn gemaakt om mee te leven. In principe kun je er alles mee eten. Maar omdat het reinigen van je gebit met een beugel moeilijker is, neemt de kans op gaatjes en erosie toe", zegt Christo Boxum, orthodontist en vicevoorzitter van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

"Kauwgom is vaak suikervrij, maar gaat helemaal om de beugel heen zitten. Je kunt het wel eten, maar dan ben je langer bezig met schoonmaken dan dat je van je kauwgom geniet."

Grotere kans op problemen bij veel suiker en slecht onderhoud

Vooral als je suikerrijke producten eet en je gebit niet goed schoonmaakt, neemt de kans op problemen toe. "Als je veel suikers eet, maar ook als je vaker dan zeven keer per dag eet, bouw je tandplak op dat je niet meer goed kunt neutraliseren", zegt Witteman.

Hierdoor kunnen tanden demineraliseren. "We zien bij het verwijderen van een slotjesbeugel weleens dat er op de plek waar de plak zich rondom de slotjes heeft opgehoopt witte vlekjes zijn ontstaan. Dit is gedemineraliseerd glazuur. De vlekjes gaan vaak niet meer weg", vult Boxum aan.

Kleverig eten blijft plakken, waardoor een blokje van een beugel kan losschieten. Kleverig eten blijft plakken, waardoor een blokje van een beugel kan losschieten. Foto: Getty Images

Dit kun je beter niet (of met beleid) eten

Pas op met harde dingen zoals wortel, appel of stokbrood. Als je harde etenswaren van tevoren in stukjes snijdt, kun je deze prima eten, zijn beide experts het eens. Beiden waarschuwen op te passen met kleverige etenswaren zoals candybars, toffees en winegums.

"Kleverige dingen blijven plakken en dan kan zo'n blokje losschieten", zegt Boxum. Waar harde dingen de blokjes door schuivende krachten kunnen beschadigen, kunnen kleverige dingen door krachten die haaks op het blokje staan het blokje verschuiven.

Als je kiest voor een beugel met witte blokjes, kun je bovendien zaken als curry beter vermijden, vult de orthodontist aan. "De witte blokjes zijn gemaakt van keramiek, dat in de kern een heel klein beetje poreus is. Hierdoor kan er kleurstof intrekken."

“Als alternatief voor een spalkje zou je ook een nachtbeugel of clear overlay kunnen overwegen.” Louise Witteman, diëtist verbonden aan Tandarts.nl

Invisalign als alternatief voor blokjesbeugel

Als je na de beugel een retentiedraad ofwel spalkje draagt, is het zaak om ook hier voorzichtig mee om te gaan. Een spalkje kan niet goed tegen trekkende krachten. Door te nagelbijten of een bidondop met je tanden te openen, kan een spalkje losschieten. "Als alternatief voor een spalkje zou je ook een nachtbeugel of clear overlay kunnen overwegen. Overleg dit met de behandelaar", tipt Witteman.

Als alternatief voor de blokjesbeugel noemt de expert de invisalign. Dit is een haast onzichtbaar plastic hoesje dat je 20 tot 22 uur per dag in dient te houden. Ook bij het dragen van een invisalign kun je sommige dingen beter laten staan. Zo kan koffie de beugel verkleuren en te hete dranken kunnen het plastic vervormen. Tijdens het eten doe je de invisalign uit.

"Je moet dus wel bedenken of de beugel qua dagelijkse draagtijd bij je levensstijl past. Als je veel sociale gelegenheden (en dan vooral etentjes) hebt, komt de draagtijd al snel in gevaar", besluit Witteman.

