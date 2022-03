Wat is de beste koffiecupmachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Espressomachines zijn er in veel verschillende vormen. Ga je vooral voor gemak en eenvoud? Dan is een koffiecupmachine een goede optie. Je zet je kopje koffie eenvoudig door een capsule of cupje in de machine te doen. En vervolgens is met 1 druk op de knop je kopje koffie zo klaar.

De Consumentenbond test verschillende soorten espressomachines op onder meer kwaliteit van de espresso, gebruiksgemak en temperatuur. Er zijn in totaal ruim 320 espressomachines getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

Bij de categorie koffiecupmachines komt een model van Sage als Beste uit de Test. Een machine van Krups is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 Zwart

Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 Zwart Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 Zwart Foto: Consumentenbond

Deze machine van Sage is niet goedkoop. Maar je krijgt daar wel een goede machine voor terug. De Sage werkt met Nespresso-cups, maar je kunt ook melk opschuimen.

Waar hij vooral in uitblinkt is het gebruiksgemak. De Sage is erg snel en de bediening werkt prettig. Het waterreservoir is groot en je kunt daar maar liefst 1,5 liter water in kwijt.

De hoeveelheid koffie kun je naar smaak aanpassen en is van prima kwaliteit en temperatuur. Tijdens gebruik maakt de machine relatief weinig herrie. En na gebruik is hij eenvoudig schoon te maken.

Melk opschuimen is ook eenvoudig. De melk gaat in een meegeleverd kannetje. Vervolgens is het alleen een kwestie van de temperatuur en het soort melkschuim instellen.

Er zijn eigenlijk maar weinig minpunten bij deze machine. Hoewel het melkschuim goed is, zou dat nog iets beter kunnen. En je hebt best wat melk nodig om de minimale hoeveelheid in het kannetje te vullen.

Beste Koop: Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B

Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B Foto: Consumentenbond

Prijs: 47 euro

Testoordeel: 8,6

Voorziening melk opschuimen: Melkcapsules

Maximaal aantal kopjes per keer: 1

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar deze machine van Krups. Hij scoort goed en is een flink stuk goedkoper dan de Sage. Je levert wel wat in op het gebied van gemak en opties. Hij is geschikt voor cupjes van Dolce Gusto.

Het apparaat is eenvoudig in uitvoering. Maar wat hij kan, doet hij goed. De koffie is goed en op temperatuur. En hij zet je kopje koffie ook lekker snel.

Wat opvalt is dat je niet de hoeveelheid koffie kunt instellen. De watertoevoer stopt niet automatisch en moet je dus zelf stoppen als je het kopje vol genoeg vindt. Je moet dus tijdens koffie zetten bij het apparaat blijven.

Verder is hij makkelijk schoon te maken en vergt weinig onderhoud. In tegenstelling tot de Sage heeft hij geen melkopschuimer.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.