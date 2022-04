Voldoende water drinken is goed voor je. Plastic waterflesjes hervullen lijkt een goed idee: fijn voor je portemonnee en het milieu. Maar kan het kwaad? En waar moet je op letten?

Veel mensen gebruiken hun waterflesje steeds opnieuw door het te vullen met kraanwater, maar veel van die hergebruikte flesjes bevatten behoorlijk wat bacteriën, weet microbioloog Rijkelt Beumer, voormalig hoogleraar aan Wageningen University & Research.

Voor het consumentenprogramma Kassa onderzocht hij 66 hergebruikte flesjes op de aanwezigheid van bacteriën. De helft van deze flesjes bevat 100.000 tot 1 miljoen bacteriën per milliliter water, bleek bij die steekproef. Bij schoon kraanwater ligt dit aantal op 100 bacteriën per milliliter.

Toch hoeven we hier niet erg bang voor te zijn, vertelt de microbioloog. "De bacteriën in de flesjes zijn eigen bacteriën. De kans dat je er ziek van wordt, is dan ook klein. Dat wordt natuurlijk een ander verhaal als je in droge gebieden loopt en water uit een beekje gaat halen", legt Beumer uit.

Over het algemeen werden in de flesjes geen ziekteverwekkers aangetroffen. "Eén soort bacteriën die we aantroffen, de Staphylococcus aureus-bacteriën, kan toxinen (gifstoffen, red.) produceren die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Om toxinen te produceren, hebben deze bacteriën eiwitrijk voedsel nodig."

Vooral bij flesjes met een sportdop kunnen bacteriën zich ophopen. Ook kan zich een biofilm aan de binnenkant van het flesje vormen, waardoor het water troebel kan worden. In één van de flesjes werden meer dan een miljoen enterobacteriën (ook wel bekend als poepbacteriën) per milliliter gevonden. Dit overschrijdt het aantal entero's die zijn toegestaan in slootwater voor koeien. Hier ligt de norm op maximaal een miljoen per milliliter.

Het schoonmaken van je flesje

Om het aantal bacteriën te beperken, is het raadzaam om het waterflesje regelmatig schoon te maken, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Ze tipt om hiervoor de gebruiksaanwijzing te checken. Gebruik bij voorkeur heet water en een beetje (niet schurend) afwasmiddel: door alleen met koud water om te spoelen, wordt het flesje niet goed schoon. Je kunt een flesje ook in de vaatwasser doen. Hierbij is de temperatuur van belang: om bacteriën te doden, is een temperatuur van 60 graden wenselijk, maar door de hitte kan het plastic mogelijk eerder schadelijke stoffen afgeven.

Hoe zit het dan met schadelijke stoffen die eventueel vrijkomen? Zoals BPA: een chemische stof die in plastic zit en schadelijk is voor je lever, je nieren en je vruchtbaarheid. "BPA zit in principe niet in petflessen", licht Van der Vossen toe. Wel kunnen er andere chemische stoffen in flesjes zitten. Het is moeilijk om te definiëren hoelang je een waterflesje kunt blijven gebruiken", zegt de expert voedselveiligheid. "Zo'n petfles is niet gemaakt voor permanent gebruik. Het duurzaamst is kiezen voor een herbruikbare fles en die vullen met kraanwater. Het kraanwater in Nederland is van uitstekende kwaliteit." Susanne Waaijers van het RIVM sluit zich hier volledig bij aan.

“Het is verstandig om de petfles uit de zon te houden en mogelijk koel te bewaren. Door hitte neemt het aantal bacteriën toe.” Susanne Waaijers, RIVM

Voor de chemische stoffen die zich in wegwerpflesjes bevinden, zijn in de wetgeving zogenoemde migratielimieten vastgesteld, aldus Waaijers, die de werkgroep plastics bij het RIVM voorzit. Dit is de hoeveelheid die maximaal in het product terecht mag komen. Wel zijn deze limieten gebaseerd op het beoogde gebruik. De migratie van stoffen is getest op basis van de soort vloeistof en de tijd in de fles (één jaar) bij kamertemperatuur. "Wegwerpflesjes voor water zijn niet getest op zuurhoudende dranken zoals frisdrank en vruchtensap, en vethoudende dranken zoals melk of alcohol. Dus hervul zo'n flesje dan het liefst ook alleen met water", vult Waaijers aan.

Als je een petfles hebt gekocht, kun je deze best even hergebruiken. Wel is het verstandig om de petfles uit de zon te houden en mogelijk koel te bewaren. Door hitte neemt het aantal bacteriën toe en kunnen chemische stoffen vrijkomen. Als het flesje beschadigd is of begint te stinken, is het raadzaam om afscheid te nemen.

