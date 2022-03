Met de torenhoge energieprijzen loont het wat zuiniger te zijn tijdens het koken. Je zal er geen honderden euro's mee besparen, maar alle beetjes helpen. Zeker nu werkelijk alles om ons heen duurder lijkt te worden.

Hoeveel energie je tijdens het koken gebruikt, is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop je kookt en welk apparaat je gebruikt. "Koken op gas is het zuinigst in energieverbruik. Daarna volgt koken op inductie, dat scheelt niet veel geld. Het minst zuinig is de keramische kookplaat", vertelt Lilou van Lieshout, kennisexpert Duurzaamheid van het Voedingscentrum.

Een huishouden gebruikt om te koken ongeveer 150 kubieke meter aan gas. Dat komt met de huidige gemiddelde gasprijs van 2,66 per kubieke meter uit op 399 euro. Ter vergelijking: in augustus 2021 kostte een kubieke meter gas maar 0,95 euro. Er valt dus zeker geld te besparen.

Door het eten niet langer te verhitten dan nodig is, kun je logischerwijs energie besparen. Maar Van Lieshout heeft meer tips: "Kook in weinig water. Een klein laagje water, zodat het niet droogkookt, is voldoende. Daardoor blijven ook meer vitamines behouden. En het deksel op de pan zorgt voor twee tot drie keer minder energieverbruik."

Passende pan en pit

Kies verder een pan die past bij de hoeveelheid die je klaarmaakt en zet de pan op een passende pit. Van Lieshout: "Bij een kleine pan op een grote pit gaat er energie verloren. Ook koken voor meerdere personen of dagen is energiezuiniger. Warm het dan wel in de magnetron, die is energiezuiniger dan een oven. Een snelkookpan bespaart overigens 50 tot 70 procent aan kooktijd en energie."

Koken op half gas of laag gas zorgt voor 60 procent minder energiegebruik. "Bij sommige gerechten kun je de pit al eerder uitzetten en laten nagaren in de pan. Dit kan bijvoorbeeld bij eieren en pasta", legt Van Lieshout uit. "Het duurt wel wat langer voordat het eten gaar is, een kwestie van af en toe proeven."

“Isolatiekoken is een eeuwenoude techniek en kan tot 30 procent op gas of elektriciteit besparen.” Iris van de Graaf, EcoStoof

Je eten kun je zonder energie warm houden

Een handig keukenhulpje dat gebruikmaakt van dat nagaren is de EcoStoof. "Het zogeheten isolatiekoken, bekend van de hooikist, is een eeuwenoude techniek en kan tot 30 procent op gas of elektriciteit besparen", vertelt Iris van de Graaf. Samen met architect Caro Niestijl ontwikkelde ze een moderne variant om pannen handzaam te isoleren, waardoor het eten vanzelf gaart.

Hoe werkt het precies? "Je brengt de pan met eten, bijvoorbeeld aardappels, aan de kook en daarna stop je de pan in de EcoStoof. De geïsoleerde stoof houdt de warmte vast en blijft drie tot vier uur zo heet dat het eten verder gaart", legt Van de Graaf uit. Aardappels zijn in een half uur gaar, stoofvlees in vier uur. "Omdat het eten op een lagere temperatuur gaart, kan het niet aanbranden en behouden groenten hun bite. Ook geuren en smaken blijven beter behouden."

De EcoStoof is geschikt voor (groente)stoof, soep, nasi, stamppot, lasagne en overnight oats. "Eenpansgerechten maak je er ook heel eenvoudig in klaar. Zo'n gerecht kost op zichzelf al minder energie dan drie pannen op het vuur", zegt Van de Graaf. "Je kunt het eten bovendien zonder energie te gebruiken warm houden, voor een gezinslid dat gaat sporten of een huisgenoot die later uit het werk komt."

Als we uitgaan van 30 procent lager energieverbruik, kan een huishouden dus 120 euro per jaar besparen. Van de Graaf: "Sterker nog, het is het enige kookproduct dat geld oplevert. De terugverdientijd is minder dan een jaar, daarna ga je geld verdienen door een lagere energierekening."