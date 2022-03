Welke vrijstaande combimagnetron is de beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een combimagnetron combineert de magnetronfunctie met een heteluchtfunctie. Een vrijstaande combimagnetron kun je neerzetten waar je wil.

Een vrijstaande combimagnetron moet goed en snel kunnen opwarmen, ontdooien, grillen en bakken. De Consumentenbond test magnetrons onder meer op veiligheid (niet te heet aan de buitenkant), gebruiksgemak, heteluchtfunctie, energiegebruik en de snelheid van opwarmen.

In totaal zijn er 93 combimagnetrons getest, waarvan 49 vrijstaand.

Een model van Sharp is de Beste uit de Test. Een vrijstaande combimagnetron van Samsung is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sharp R-971INW

Deze Sharp is er in drie uitvoeringen: R-971INW (zilver), R-971WW (wit) en R-971STW (rvs). Alle uitvoeringen zijn technisch gelijk en zijn dus alle drie de Beste uit de Test. Ze verschillen alleen in kleur.

Deze magnetron van Sharp scoort vooral goed op grillen en het gelijkmatig opwarmen van een maaltijd. Prettige bijkomstigheid is dat z'n energiegebruik laag is. De bruikbare inhoud van dit apparaat is met iets meer dan 25 liter bovengemiddeld (20 liter).

Het apparaat is makkelijk te bedienen en produceert weinig geluid. Ook handig: je hebt goed zicht door het ruitje zodat je je maaltijd goed in de gaten kunt houden.

Minpuntjes: er is geen kinderbeveiliging, er is geen timer en de pizza's komen een beetje slap uit de oven.

Beste Koop: Samsung MC28H5015AK

Deze combimagnetron van Samsung heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij scoort net iets minder dan de Sharp, maar is wel fors goedkoper. De MC28H5015AK is vooral heel goed in grillen. De overige ovenfuncties zijn ook oké, maar de snelheid waarmee hij het eten opwarmt, is onder de maat.

De bruikbare inhoud van de Samsung is met ruim 19 liter net onder het gemiddelde (20 liter). Er past een bord in van maximaal 32 centimeter in doorsnee.

Deze combimagnetron is er in nog drie andere kleuren: wit, titanium en een combinatie van zwart en zilver. Die uitvoeringen krijgen niet het predicaat Beste Koop, omdat ze alle drie paar tientjes duurder zijn.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.