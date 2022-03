De ramadan, de tijd van vasten en van voedzame maaltijden, staat weer voor de deur. En het belooft een groot en gezellig feest te worden. 'Ik heb nu al vlees in de vriezer liggen voor het geval er mensen komen eten.'

De ramadan in het jaar 2020 vergeet ik niet snel, vertelt Bouchra van Ramadanrecepten. "Vrijwel alle moskeeën sloten de deuren. Ik denk dat geen enkele moslim in Nederland dat nog eens wil meemaken."

In dat jaar werd haar site drukbezocht omdat bijna iedereen thuis de iftar at (de maaltijd na zonsondergang) en niet naar een restaurant kon. Ook de recepten op De Kookmutsjes werden veel vaker bekeken. Diepvriesproducent Mekkafood zag de afgelopen twee jaar meer afzet bij supermarkten dan restaurants, vertelt René Wokke namens dit bedrijf.

'Als je het goed hebt, deel je'

De itfar wordt het vaakst thuis gebruikt, vertelt Bouchra. Dat zegt ook Merve Kaya (29), productmanager bij Anur Halal Food. "Ik zorg dat ik voorbereid ben. Ik heb nu al meer vlees in de vriezer voor het geval er mensen komen eten."

Anur Halal Food levert al meer dan achtentwintig jaar halal voedingsmiddelen aan westerse en etnische supermarkten en horeca en ziet jaarlijks een piek gedurende de ramadan. "Gaaf dat retailers die een halal assortiment hebben steeds meer inspelen op de ramadan. Supermarkten voeren ook vaker promoties om de halal consument aan zich te binden."

Wat ook weer kan, is eten bij de moskee. "Ik merk uit mijn klantcontact dat het daar dit jaar veel groter en bonter gaat worden", zegt Wokke.

"Iedereen maakt een gerecht zodat mensen die het minder hebben kunnen aanschuiven", vertelt Kaya.

Haar collega Rajaa Chamma (23) hoopt dat er in haar wijk aan lange tafels gegeten gaat worden. "En anders geef ik wat eten aan de buren. Als je het goed hebt, deel je, dat is in ons geloof verplicht."

Aan tafel: traditie en trends

En wat staat er dit jaar allemaal op tafel? "Wereldwijd telt de islam meer dan een miljard moslims, dus hetgeen we eten kan erg verschillen", vertelt Bouchra. Zelf komt ze uit Marokko. "Daar zijn traditionele gerechten gevulde soep (harira), honingkoekjes (chebakia), panbroodjes (batbot)."

De familie van Merve is afkomstig uit Turkije, daar staat onder andere Turkse ravioli (manti) en gevulde wijnbladeren op het menu. Bij haar is net als bij Rajaa, die afkomstig is uit Syrië, vlees het belangrijkste.

Rajaa: "Vaak eten we eerst wat dadels, dan soep en dan vlees met rijst en salade."

“Vaak is het een combinatie van zelf koken en aanvullen met iets uit de vriezer.” Merve Kaya, Anur Halal Food

Bouchra ziet in haar directe omgeving en op sociale media steeds meer mensen die zich voornemen om gezond te eten tijdens de ramadan. "Het vrijwel dagelijks eten van (blader)deeg, gefrituurde hapjes en zoetigheden is een stuk minder geworden. De airfryer is in sommige huishoudens favoriet. In de islam is het belangrijk om je lichaam gezond te houden en niet overmatig te eten.'

Iets meer kant-en-klaar, iets meer vega

Zijn er nog meer veranderingen? "De eerste generatie kookt nog vaak traditioneel, de twee en derde generatie moslims in ons land kiest vaker voor gemaksproducten en westerse maaltijden", vertelt Wokke. "Die kant-en-klaar trend wordt weer wat gedempt door interesse in duurzaamheid en het eten van iets minder vlees."

In het nieuwe kookboek van de Kookmutsjes zijn de verschuivingen ook te zien. "We hebben een recept voor sticky meatballs: gehakt met kaas in het midden en saus eromheen", vertelt Khalid Yachou. "Maar we hebben ook een tortillaburger van aardappels."

Rajaa eet twee van de zeven dagen geen vlees. "Als je iemand uitnodigt moet je vlees aanbieden." Merve herkent de kant-en-klaartrend: steeds meer vrouwen werken, net als zij, waardoor er minder tijd is om te koken. "Vaak is het een combinatie van zelf koken en aanvullen met iets uit de vriezer. Rauw vlees kopen bij een islamitische slager is meer voor de generatie van mijn ouders."