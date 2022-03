Nu de voorraad zonnebloemolie zienderogen slinkt doordat de levering vanuit Oekraïne en Rusland opdroogt, worden de overgebleven flessen gehamsterd. Maar als het op is, wat dan? Experts vertellen welke olie je kunt gebruiken voor bakken en frituren.

Zonnebloemolie is een schaars goed. Bij veel supermarkten zijn de voorraden op en consumenten gaan zuinig om met de restjes die ze nog hebben. Want veel mensen gebruiken zonnebloemolie voor het frituren van patat of het bakken van kip of aardappelen. Mayonaise maken veel thuiskoks ook met zonnebloemolie.

"Het is een malle situatie", vindt Judith van Unen, mede-eigenaar van De Oliewinkel in Amsterdam. "Onze vaste telefoon in de winkel is kapot dus daar krijgen we weinig vragen, maar ik heb een olie-importbedrijf (Meeuwig) en daar krijg ik wel veel vragen van mensen die nog geen klant zijn."

Niet dat Van Unen ze verder kan helpen. "We hebben wel zonnebloemolie, maar dat is extra virgin olie uit Duitsland en Frankrijk en daarmee kun je niet in bakken op hoge temperaturen."

Wél verkoopt Van Unen in de winkel alternatieven zoals arachideolie. Die kun je wel als vervanger gebruiken, vindt ook culinair auteur en fotograaf Milou van der Will. "Ik gebruik zonnebloemolie om in te frituren. Voor alledaagse toepassingen gebruik ik liever arachideolie, omdat het een neutrale smaak heeft en gezonder is dan zonnebloemolie. Ook kun je de olie flink verhitten. Maar ook die schappen zien er de laatste dagen wat leeg uit."

Om die reden kocht Van der Will onlangs een kilo kokosolie. "Daar kunnen we wel even mee vooruit. Kokosolie is natuurlijk niet zo gezond, maar goed, je moet wat. Avocado-olie is ook een goed alternatief."

Om consumenten te helpen heeft het Voedingscentrum de pagina over olie dinsdag ververst. Alternatieven voor bakken zijn volgens het kennisinstituut arachideolie, koolzaadolie, maisolie, milde olijfolie, raapzaadolie, rijstolie, sojaolie.

Ook zijn er mixen van verschillende soorten olie. Dan staat op het etiket slaolie, roerbakolie of wokolie. Voor frituren geldt dat je daarvoor dezelfde olie kunt gebruiken als voor bakken. Oliën met een neutrale smaak zijn arachideolie, maisolie, raapzaadolie, rijstolie, slaolie en sojaolie.

Olie met een neutrale smaak

Vooral in de Indiase en Surinaamse keuken gaat de fles zonnebloemolie vaak open, net als bij receptontwikkelaar Jurino Ignacio van Soulfood.nl. Ignacio is gespecialiseerd in de Caribische en Antilliaanse keuken. "Wij gebruiken zelf altijd zonnebloemolie. Maar nu het schaars is, gebruiken we arachideolie. Dat is wat duurder, maar wel neutraal: geur- en smaakloos."

Voor het frituren gebruikt Ignacio frituurvet, een blend van oliën die bij supermarkten te koop is in grote flessen van 3, 4 of 5 liter. "Daar zit ook raapzaadolie in." Voor gebak is het ook belangrijk dat de olie geur en smaakloos is. "Daarom zou ik voor gebak, bijvoorbeeld worteltaart, ook arachideolie gebruiken."

Er zijn meer mogelijkheden, zegt Ignacio, zoals varkensvet. "Maar meeste mensen willen graag iets met een neutrale smaak."