Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland schiet de graanprijs omhoog, waardoor we flink meer moeten gaan betalen voor onze boterhammen. Welke lunchalternatieven zijn er, naast soep of salade?

"Brood eten is belangrijk, het is een bron van koolhydraten en jodium", zegt diëtist Valerie Mattheussens van WW (voorheen Weight Watchers). "Volkoren- en bruinbrood verminderen het risico op bepaalde ziekten. Vooral volkorenbrood bevat voedingsvezels, vitamines en mineralen die belangrijk zijn voor het lichaam."

Als je brood weg zou laten, wordt het lastig om de vezels en jodium te vervangen, zegt voedingskundige Frouwkjen van Duin, oprichter van LEEFstijl3x3. "En vezels zijn belangrijk voor een goede darmwerking. Samen met voldoende vocht en beweging helpen ze je lichaam te reinigen. Jodium is belangrijk voor een goede werking van je schildklier, die onder meer helpt bij je stofwisseling. De vezels uit brood kun je deels vervangen door meer aardappelen, zilvervliesrijst, peulvruchten, groenten, fruit en noten te eten."

“Zorg ervoor dat je niet te veel brood inkoopt en maak restjes op door er bijvoorbeeld tosti's of geroosterd brood van te maken.” Frouwkjen van Duin, voedingskundige

Bij jodium is het lastiger omdat de Nederlandse voeding daar heel weinig van bevat , aldus Van Duin. "Dat is ook de reden dat het is toegevoegd aan bakkerszout, dat dus gebruikt wordt bij de broodbereiding. Ik raad aan om gejodeerd zout te gebruiken als je zout gebruikt bij de maaltijdbereiding."

Haal alles uit je brood

Door spaarzaam met brood om te gaan kan je ervoor zorgen dat je toch alle nodige voedingsstoffen die brood levert binnenkrijgt. "Veel mensen gooien een groot deel van een brood weg wanneer het wat ouder is geworden. Probeer alles uit je brood te halen door het te portioneren en bijvoorbeeld in te vriezen", tipt Mattheussens. "Van oud brood kan je ook croutons maken om een salade mee te verrijken. Wentelteefjes zijn ook een leuk alternatief dat je met brood kan maken."

Ook Van Duin raadt aan minder te verspillen. "Zorg ervoor dat je niet te veel brood inkoopt en maak restjes op door er bijvoorbeeld tosti's of geroosterd brood van te maken. Of gooi de restjes van je avondeten niet weg en eet dat als lunch."

"Je kan je broodlunch vervangen door andere gezonde alternatieven, zoals een rauwkostsalade of een versgemaakte maaltijdsoep met veel groenten en bijvoorbeeld linzen erin", aldus Mattheussens. "Brood is rijk aan ijzer, dat wordt beter opgenomen door vitamine C. Vul je zelfgemaakte salade daarom aan met spinazie en eet er een stukje fruit bij voor een beter opname hiervan."

Chili, maaltijdsoep of maiswraps

"Lunch eens met gerechten met peulvruchten als chili, maaltijdsoepen of maiswraps gevuld met bonen en groenten", raadt Van Duin aan. "Of een salade waarin je stukjes aardappel of bijvoorbeeld rijst, bulgur, couscous en wat noten toevoegt. Vooral peulvruchten zijn voedingskundig een behoorlijk goede vervanging van brood."

Volgens Pauline Weuring, bekend van het foodplatform Uit Paulines Keuken, zijn er genoeg mogelijkheden om te lunchen zonder brood. "Voor de hand ligt natuurlijk een soepje of een salade, daarbij kan je bijvoorbeeld rijstwafels eten. Maar er zijn ook lekkere alternatieven zoals groentepannenkoekjes, springrolls of recepten met ei. Of de beroemde pesto-eieren van TikTok, dat zijn gebakken eitjes met pesto. Of kies Turkse eieren."

Wraps van maismeel als alternatief voor brood. Wraps van maismeel als alternatief voor brood. Foto: Getty Images

'Eet met mate, maar wél bewust'

Zonder brood kan je dus prima uit de voeten. Volgens Weuring kan je ook brood of wraps maken van vervangende melen. "Denk aan socca van kikkererwtenmeel, brood van havermout en brood van aardappelen, waarbij je de helft vervangt door zoete aardappel en je daardoor minder bloem nodig hebt."

"En dan hebben we natuurlijk nog de pokébowl", vervolgt Weuring. "Dat blijft een favorietje, ook voor de lunch. Alleen is dat niet een heel goedkope keuze. Het vergt allemaal wat extra tijd. Dus als je slim bent, maak je gewoon wat extra avondeten en dan eet je dat de volgende dag als lunch. En voor het ontbijt neem je lekker yoghurt met fruit en noten."

"Geniet ook echt van het brood dat je eet. Eet met mate, maar wél bewust", adviseert Van Duin tot slot. "Omdat waarschijnlijk alle voedingsmiddelen duurder gaan worden de komende tijd, is dit in mijn ogen misschien nog wel het nuttigste advies."