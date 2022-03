Het socialemediakanaal TikTok staat vol met influencers die aantrekkelijke recepten en zogenoemde foodhacks delen. Van wodkapasta tot ramennoodles: celebrity's scoren geregeld met recepten. Dit zijn de grootste hits.

Celebrity's die een recept delen: het kan miljoenen views en likes opleveren op TikTok. Wat doen deze influencers goed en hoe komt het dat hun video's viraal gaan?

"De eerste drie seconden zijn bij dit soort video's cruciaal. Het moet gelijk aanslaan, zeker bij een kookvideo. Mensen moeten gelijk denken: dit wil ik ook eten", zegt Nick Edelman van online marketingbureau Edelsocial, gespecialiseerd in TikTok-marketing.

“Het recept moet iets zijn waar mensen benieuwd naar zijn, iets dat mensen ook zelf zouden willen maken.” Nick Edelman, online marketingbureau Edelsocial

"Deze filmpjes beginnen meestal met het eindresultaat", zegt Edelman. "Dat staat twee of drie seconden in beeld en daarna vervolgt de video met hoe je het moet maken. Goede voorbeelden uit Nederland zijn Sterk In De Keuken of de Haagsche Keuken. Dat zijn leuke video's om naar te kijken, omdat het allemaal best snel gaat."

"Het zijn vaak heel gemakkelijke recepten", vult Boudewijn de Jong van socialemediabureau Pink Marketing aan. "Die doen het online eigenlijk altijd wel goed. Ook de creatie kan het verschil maken in virale video's: hoe het gefilmd of geëdit is, wie er in beeld staat en welke audio of voice-over er wordt gebruikt."

Populaire recepten van influencers

Wodkapasta van Gigi Hadid

Het Amerikaanse fotomodel Gigi Hadid deelde op Instagram een video waarin ze een pittige pastawodkaschotel kookte. Op TikTok verzamelde ze met dit recept 849.400 weergaven.

Het Amerikaanse fotomodel Gigi Hadid deelde op Instagram een video waarin ze een pittige pastawodkaschotel kookte. Op TikTok verzamelde ze met dit recept 849.400 weergaven. Ramennoodles à la Kylie Jenner

De ramennoodles van televisiepersoonlijkheid Kylie Jenner zijn het populairst in dit rijtje. Het recept werd op TikTok 6,7 miljoen keer bekeken en 301.000 keer per maand gezocht. Voor dit makkelijke gerecht hoef je alleen maar boter, knoflook en ei aan de ramen toe te voegen.

De ramennoodles van televisiepersoonlijkheid Kylie Jenner zijn het populairst in dit rijtje. Het recept werd op TikTok 6,7 miljoen keer bekeken en 301.000 keer per maand gezocht. Voor dit makkelijke gerecht hoef je alleen maar boter, knoflook en ei aan de ramen toe te voegen. Pizzatoast van Hailey Bieber

De pizzatoast van het model Hailey Bieber verzamelde 307.500 weergaven op TikTok. Het is een makkelijk gerecht om als tussendoortje of als lunch te eten. Met extra toppings kun je een eigen draai geven aan dit recept.

De pizzatoast van het model Hailey Bieber verzamelde 307.500 weergaven op TikTok. Het is een makkelijk gerecht om als tussendoortje of als lunch te eten. Met extra toppings kun je een eigen draai geven aan dit recept. Kalkoengehakt van Jessica Alba

Model en actrice Jessica Alba verzamelde 1,1 miljoen views met haar kalkoengehaktrecept. Dit gezonde gerecht, bestaande uit magere kalkoen, panko (Japans paneermeel), wortel, courgette, ui, eieren en kruiden is geschikt voor het avondeten, als lunch of voor maaltijdbereiding.

Model en actrice Jessica Alba verzamelde 1,1 miljoen views met haar kalkoengehaktrecept. Dit gezonde gerecht, bestaande uit magere kalkoen, panko (Japans paneermeel), wortel, courgette, ui, eieren en kruiden is geschikt voor het avondeten, als lunch of voor maaltijdbereiding. Avocadopudding à la Kourtney Kardashian

Ook de avocadopudding van televisiepersoonlijkheid Kourtney Kardashian is er een voor de fit girls en fit boys. Het gerecht bestaat uit maar vier ingrediënten: melk, honing, zoetstof en natuurlijk avocado. De hashtag #kourneykardashianavocadopudding kreeg 3.600 weergaven.

Kourtney Kardashian scoorde met een gerecht met avocado. Kourtney Kardashian scoorde met een gerecht met avocado. Foto: Novum

Dat deze filmpjes viraal zijn gegaan, betekent niet dat ieder filmpje met een recept op TikTok aanslaat. "Het moet natuurlijk ook wel een beetje interessant zijn", stelt Edelman. "Het recept moet iets zijn waar mensen benieuwd naar zijn, iets dat mensen ook zelf zouden willen maken. Ik maakte bijvoorbeeld zelf een keer een video over vegetarische frikandelbroodjes. Mensen zijn dan toch wel benieuwd naar hoe dat smaakt of hoe dat eruitziet. Dus dat speelt ook mee."

Volgens Melissa Krechting, creatief strateeg bij socialemediabureau GoSpooky, spelen voedseltrends hierbij tot op zekere hoogte ook een rol. "Avocado is een populair ingrediënt, dus het is logisch dat Kourtney Kardashian hier een recept over deelt. Dit heeft namelijk meer kans om viraal te gaan. Goed om te benoemen: deze avocadopudding ging viraal omdat ze hem at met een van de de grootste TikTok-creators ter wereld: Addison Rae. Vervolgens zijn mensen dit recept op TikTok na gaan maken, en voilà: viraal recept."

Het heeft volgens De Jong ook te maken met de populariteit van de maker van de video. "Er komt een soort fomo (Fear Of Missing Out) bij kijken. Veel mensen willen dit recept dan ook uitproberen en gooien het online, in de hoop dat de populaire influencer het dan ook ziet en deelt."