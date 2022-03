Duidelijke logo's op verpakkingen over de houdbaarheid kan voedselverspilling verminderen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). En dat is hard nodig, gezien het gezamenlijke doel om voedselverspilling voor 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 2015.

"Consumenten zijn in de voedselketen degenen die het meest verspillen. Jaarlijks gooien we 34 kilo per persoon weg. Dat is bijna een derde van wat er in totaal wordt weggegooid", vertelt Sanne Stroosnijder, programmamanager Food Loss & Waste Prevention van WUR.

"Ongeveer 10 procent van de verspilling door consumenten wordt veroorzaakt door verwarring over houdbaarheidsdata." Er zijn namelijk twee verschillende soorten houdbaarheidsdata: 'tenminste houdbaar tot' (THT) en 'te gebruiken tot' (TGT).

THT gaat over kwaliteit. Na die datum kun je het vaak nog gewoon eten, maar is het bijvoorbeeld iets minder knapperig. TGT heeft te maken met voedselveiligheid. Na die datum is het niet meer veilig om te eten, vanwege bacteriegroei waar je ziek van kan worden. Bij THT kun je door te kijken, ruiken en proeven zelf beoordelen of het nog eetbaar is of niet.

"Consumenten vinden dat onderscheid lastig", aldus Kathelijn van Elk, impactmanager bij Too Good To Go. "En dat is niet zo raar. De datum staat vaak niet eens dicht bij de afkorting, maar ergens anders op de verpakking. Kortom: er is ruimte voor verbetering."

Dit logo geeft aan dat je je zintuigen kunt inzetten om te bepalen of het product nog goed is. Dit logo geeft aan dat je je zintuigen kunt inzetten om te bepalen of het product nog goed is. Foto: Wageningen University

Foto en tekst op product helpt consumenten

Hoe bedrijven moeten communiceren over de houdbaarheid van hun producten is vastgelegd in de Nederlandse Warenwet. Nu is het voor het consumenten niet makkelijk, vindt ook Stroosnijder.

Het gebruik van logo's, met daarbij duidelijke informatie, kan consumenten helpen om minder voedsel te verspillen. Dat blijkt uit de studie die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ging om een samenwerking met het Voedingscentrum, stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Too Good To Go.

"Voor het consumentenonderzoek werden vier verschillende logo's voor zowel THT als TGT ontworpen. Ook werd 'Kijk, ruik en proef. Vaak nog goed na de datum' toegevoegd bij THT, en bij TGT 'Niet gebruiken na de datum'."

De studie bestond uit een online vragenlijst bij een representatieve steekproef onder vijftienhonderd Nederlandse respondenten. Het eerste deel was een keuze-experiment, waarbij de deelnemers productfoto's met of zonder logo te zien kregen.

"Door het toevoegen van een logo waren de deelnemers minder geneigd om THT-producten over de datum weg te gooien. Ook waren ze meer geneigd om TGT-producten op de dag van de uiterste houdbaarheid op te eten, terwijl ze juist voorzichtiger werden met TGT-producten na deze datum", vertelt Stroosnijder. Precies wat de bedoeling is met het oog op voedselveiligheid.

Europese wetgeving moet houdbaarheid duidelijker maken

Er komt vanuit de Europese Unie nieuwe wetgeving waarin bedrijven ertoe worden aangemoedigd beter te communiceren over de houdbaarheid. Die komt ergens in de komende jaren, verwacht Van Elk.

"Maar daar hoeven we in Nederland natuurlijk niet op te wachten. We weten al welke kant het opgaat. Als je jezelf als bedrijf serieus neemt, ga je hier alvast mee aan de slag. Het zou mooi zijn als een paar koplopers het voortouw nemen. In de landen om ons heen gebeurt dat al."