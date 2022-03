Gezonde darmen zijn belangrijk voor onze gezondheid. Dat heeft veel te maken met de biljoenen bacteriën die erin leven. Twee deskundigen vertellen hoe we ons zogeheten microbioom tevreden houden.

Waarom is het zo belangrijk om onze darmen gezond te houden?

"Onze darmen nemen de goede voedingstoffen op en houden de slechte voedingsstoffen grotendeels buiten", zegt Ben Witteman, hoogleraar Voeding en Darmgezondheid aan Wageningen University & Research. "Dat is ontzettend knap, eigenlijk. Hiervoor zorgen ons microbioom en ons afweersysteem, dat voor 70 procent rond de darm is gelokaliseerd."

Wat is dat microbioom precies?

"In onze darmen leven 1 tot 2 kilo aan bacteriën, schimmels en gisten. Vroeger werd het vaak 'darmflora' genoemd. Mensen met een gezond microbioom - een microbioom dat veel verschillende soorten bevat - hebben minder kans op overgewicht, diabetes, hart- en vaatzieken en darmaandoeningen", aldus Tamara de Weijer, huisarts, leefstijlarts en auteur van onder andere Eet Beter voor je maag & darmen.

Kan het microbioom verstoord raken?

"Dat komt regelmatig voor. Vooral bij mensen met een zogenoemd westers dieet - een vrij eenzijdig eetpatroon, met veel bewerkt voedsel, weinig vezels en weinig voedingsstoffen. We zien bij deze mensen minder soorten bacteriën in de darm", aldus De Weijer.

"Daarnaast zijn er in Nederland meer dan een miljoen mensen met een chronische darmziekte zoals een prikkelbare darm, colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn of coeliakie. Bij hen is het microbioom vaak verstoord. Verder zijn antibiotica slecht voor je microbioom; die doden namelijk ook de goede bacteriën in de darm."

Kunnen we onze gut health verbeteren met wat we eten?

"Zeker, vooral door het nuttigen van vezels. Er zijn twee soorten: oplosbare, die zitten vooral in groente en fruit, en niet-oplosbare, in volkoren producten", zegt Witteman.

"Oplosbare vezels worden door de darmbacteriën omgezet in vrije vetzuren. Daarvan weten we dat ze een gunstig effect hebben op het darmslijmvlies en het afweersysteem. Groente en fruit hebben dus een streepje voor, ook omdat ze allerlei vitaminen en mineralen bevatten."

Kunnen we nog meer doen voor onze darmen?

"Hoe gevarieerder je dieet, hoe beter. Groenten als asperges, witlof, cichorei, zuurkool, kimchi en aardpeer zijn extra goed voor je darmflora", zegt De Weijer. "En verder voldoende drinken - 1,5 liter water per dag - en bewegen. Water is vooral belangrijk voor de niet-oplosbare vezels. Ze zwellen op en dat is beter voor de peristaltiek van de darm. Bewegen is belangrijk om je darmen in beweging te houden."

Is het nuttig om af en toe probiotica in te nemen?

"In probiotica - in poeders en drankjes - zitten levende bacteriestammen die het microbioom herbevolken. Zonder darmklachten zou ik ze niet innemen", zegt De Weijer.

"Behalve als je antibiotica gebruikt, dan wordt het ook geadviseerd. Eenmaal verstoord kan het namelijk lang duren voordat je microbioom weer op orde is. Of bij darmklachten. Heb je last van winderigheid of brandend maagzuur, dan kunnen probiotica helpen. Let erop dat je probiotica neemt die meerdere stammen bevatten."

Samengevat: wat is het ideale eetpatroon voor ons microbioom?

Witteman: "Als je wetenschappelijk een dieet zou samenstellen, kom je ongeveer uit op de Richtlijnen Goede Voeding van het Voedingscentrum. Die richtlijn is samengesteld om mensen gezond te houden, maar is ook geschikt voor mensen met een chronische (darm)ziekte. Dat hebben we recent in ons onderzoek aangetoond."