Van magere tot volle yoghurt en van skyr tot Griekse yoghurt: de schappen van de supermarkten liggen vol met allerlei verschillende soorten zuivel voor je ontbijt. Maar welke variant is nou eigenlijk de beste optie? Drie experts geven het antwoord.

Welke voordelen heeft het eten van zuivel?

Zuivel eten heeft over het algemeen verschillende voordelen. "Met een dagelijkse portie zuivel verklein je het risico op darmkanker", zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum. "Als je yoghurt eet, verklein je bovendien de kans op diabetes type 2 (suikerziekte)."

Onderzoek toont aan dat het gebruik van 60 of meer gram yoghurt samenhangt met een kleinere kans, ongeveer 15 procent, op deze ziekte. De vergelijking is gemaakt met een testgroep die minder dan 10 gram per dag nam. Daarnaast levert zuivel je calcium en vitamine B2 en B12.

Dagelijks een bakje yoghurt eten kan geen kwaad. Welke soort je het best kunt nemen, hangt af van de reden waarom je het neemt. Bewegingswetenschapper en sportdiëtist Titia van der Stelt: "Kefir bevat goede darmbacteriën, dat kan dus ondersteunend werken als je problemen hebt met je stoelgang. Als je veel sport, kan je beter magere kwark pakken in plaats van yoghurt. Dat bevat meer eiwitten, dan heb je wat extra bouwstoffen voor herstel. Nederlanders krijgen over het algemeen wel genoeg eiwitten binnen. Maar na inspanning is extra nemen wel handig."

Probeer volle yoghurt te vermijden

"De meeste naturelproducten, zonder allerlei toevoegingen als suiker, zijn altijd het beste. Bij yoghurtsoorten zou ik voor mager en halfvol gaan en die aanvullen met vetten uit noten. Zo krijg je de beste vetsamenstelling", vertelt Van der Stelt. Bij het Voedingscentrum staan de magere en halfvolle yoghurt, magere kwark en drinkyoghurt in de Schijf van Vijf.

"Yoghurt bevat net als melk vet. Dit vet bestaat voor het grootste gedeelte uit verzadigde vetten. Verzadigd vet vergroot het risico op hart- en vaatziekten", verklaart Valerie Mattheussens, diëtist bij WW (dat vroeger Weight Watchers heette).

"Magere of halfvolle yoghurt bevat minder vet, magere producten het minst. Probeer de volle varianten daarom te vermijden en geef de voorkeur aan magere of halfvolle producten. Let ook op suiker of smaakstoffen in sommige yoghurts. Geef steeds de voorkeur aan de ongezoete, natuurlijke variant."

Het verschil tussen roeryoghurt en standyoghurt

Er zijn in principe twee soorten yoghurt: roeryoghurt en standyoghurt. "Roeryoghurt is glad geroerd voordat het in de verpakking gaat", licht de woordvoerder van het Voedingscentrum toe. Dit zijn dus de 'normale' schenkbare yoghurts die je in de supermarkt in een (kartonnen) verpakking tegenkomt. "Standyoghurt rijpt in de verpakking, het is dik en niet schenkbaar", aldus de woordvoerder. Voorbeelden hiervan zijn Griekse yoghurt en Turkse yoghurt.

"In volle Griekse yoghurt zitten veel meer calorieën ten opzichte van de normale yoghurt. Ook zit er relatief veel verzadigd vet in", zegt Van der Stelt. "Als je liever diezelfde dikte wil, zou ik daarom eerder voor milde magere kwark gaan. Daaraan kun je wat walnoten toevoegen. Dan kom je uiteindelijk op hetzelfde vetgehalte, maar dan is de samenstelling wat gezonder en zit je ook weer wat hoger in je eiwitten."

Dat volle Griekse yoghurt vetter is dan de normale yoghurt, betekent niet meteen dat standyoghurt ongezonder is dan roeryoghurt. "Skyr zit heel hoog in eiwitten en weer niet in de vetten", aldus Van der Stelt. "Als je wel wat energie kan gebruiken, neem dan Griekse yoghurt. Dat is een makkelijke manier om aan je calorieën te komen. Zeker als je die nog opvult met producten als noten en bessen. Biogarde is ook volle yoghurt, maar die zit weer helemaal niet hoog in de vetten en calorieën. Aan Griekse yoghurt is ook specifiek room toegevoegd, vandaar dat die zo hoog uitkomt."