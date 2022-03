Elektrisch koken, en dan met name op de inductiekookplaat, is populair. Tussen nu en 2050 gaat Nederland van het aardgas af en zeker met de huidige gasprijzen is overstappen interessant. Maar welke vorm van elektrisch koken is het best? En waar moet je op letten? Twee experts leggen aan de hand van vijf vragen uit hoe het zit.

Als je elektrisch wil koken, heb je op dit moment keuze uit drie verschillende elektrische kookplaten: de klassieke elektrische kookplaat (gietijzer), de keramische kookplaat en inductie. Sinds 2016 wordt de elektrische inbouwkookplaat meer verkocht dan de gaskookplaat, blijkt uit cijfers van de Gasmonitor.

Inductie heeft de toekomst, weet Consumentenbond-woordvoerder Babs van der Staak. Andere elektrische systemen zijn niet zo efficiënt en worden niet meer doorontwikkeld.

Keramisch koken en zeker de klassieke elektrische kookplaat hebben, naast een hoger energieverbruik, nadelen ten opzichte van inductiekoken; zo reageert de plaat vrij traag en worden (en blijven) de kookzones heet. Eten dat naast de pan belandt, brandt sneller in.

1. Hoe zit het met stroomverbruik?

Met een inductiekookplaat verbruik je gemiddeld 175 kWh stroom per jaar, al is dit wel afhankelijk van de grootte en het vermogen van je kookplaat en van hoe je deze gebruikt. Met een keramische kookplaat zit je al snel op de 225 kWh. Met een ouderwetse kookplaat verbruik je zelfs 260 kWh per jaar, blijkt uit cijfers van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

“Een voordeel van de inductiekookplaat is dat deze alleen de pan opwarmt en niet de kookplaat zelf.” Joanneke de Jongh, woordvoerder Milieu Centraal

De verschillen in CO2-uitstoot ten opzichte van gas zijn momenteel nog verwaarloosbaar. Als de stroom die we gebruiken groener wordt, is met elektrisch koken - en dan met name op inductie - zeker winst te behalen met het oog op het klimaat, aldus Milieu Centraal-woordvoerder Joanneke de Jongh.

2. Wat zijn de voordelen van inductie?

"Een voordeel van de inductiekookplaat is dat deze alleen de pan opwarmt en niet de kookplaat zelf. Inductie reageert bovendien net zo snel als aardgas", aldus De Jongh. Doordat er geen verbrandingsgassen ontstaan, draagt inductiekoken ook bij aan een schonere lucht in de keuken. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijk schoon te houden en veiliger in gebruik, doordat er geen vlam is.

3. Waar moet je op letten als je gaat koken?

De pannen die je gebruikt moeten wel geschikt zijn voor inductie. Dit herken je aan het spoelicoon, maar kun je ook zelf testen met een magneet: als deze aan de onderkant van de pan blijft hangen, zit je goed. Dit heeft te maken met de elektromagnetische werking. "Het elektromagnetische veld is niet schadelijk en de elektromagneten die dat veld opwekken, schakelen automatisch uit als er geen pan op 'het vuur' staat", vertelt De Jongh. Let wel op met inductiekoken als je een pacemaker hebt. Overleg in dit geval altijd met je arts of met een pacemakertechnicus.

4. Wat kost elektrisch koken?

Overgaan op elektrisch koken, is een behoorlijke kostenpost. Zo moet er worden geïnvesteerd in de juiste stroomvoorzieningen. Met oog op de toekomst is het - vooral als je nu gaat verbouwen - goed om hierbij stil te staan. Wel waarschuwt Van der Staak: "Er is op dit moment enorm veel verschil tussen de inductiekookplaten die op de markt zijn, in alle opzichten: energieverbruik, efficiëntie, gebruiksgemak, afmetingen, mogelijkheden en installatie-eisen."

Er is voor iedere wens en situatie een geschikte kookplaat. Het advies luidt echter om je goed te laten informeren. Ook is het raadzaam om de inductiekookplaat door een professional te laten installeren. "Alleen als de productinformatie expliciet vermeldt dat het plug and play is, hoeft dat niet", aldus Van der Staak.

5. Hoe kook je slim?

Hoeveel energie je tijdens het koken verbruikt, hangt af van het type kookplaat, maar zeker ook van de manier waarop je kookt. Beide experts adviseren voor energiezuinig koken:

Doe een deksel op de pan, hierdoor verlies je tot wel drie kwart minder warmte.

Zet de temperatuur (of de vlam) lager zodra het water kookt.

Zorg dat de warmte niet langs de pan heen gaat (warmtebron is kleiner of even groot als pan). Bij inductie is dit minder belangrijk: hier zorgt de magneet ervoor dat er alleen warmte naar de pan gaat.

Maak gebruik van een snelkookpan.