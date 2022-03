Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een verband gevonden tussen fruitsuiker uit frisdrank en fruitsap en leververvetting. Opvallend genoeg niet voor fruitsuiker uit fruit. Volgens de hoogleraren een argument om fruitsappen evenveel te belasten als frisdranken, mocht de suikertaks er komen.

Leververvetting, oftewel vetstapeling in de lever, komt steeds vaker voor. Naar schatting heeft 25 tot 30 procent van de mensen er last van. En dit percentage neemt toe. "Dat is zorgelijk", zegt Hanno Pijl, internist en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). "Aangezien het een risicofactor is voor leverfalen, leverkanker, diabetes en hart- en vaatziekten."

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ bestudeerden het verband tussen fruitsuiker (fructose) en leververvetting. Ongeveer vierduizend deelnemers van de Maastricht Studie, een groot bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg, vulden vragenlijsten over hun eetpatroon in en ondergingen een MRI-scan van de lever.

“Mensen die dagelijks een glaasje fruitsap nuttigen, hebben 4 procent meer levervet.” Martijn Brouwers, hoogleraar interne geneeskunde

Ze vonden in eerste instantie geen verband tussen fruitsuiker en leververvetting, maar toen ze gingen uitsplitsen uit welke voedingsmiddelen de fruitsuiker afkomstig was, kwamen er wel duidelijke verbanden naar voren. Hoe meer frisdrank, hoe meer leververvetting ze zagen.

Meer levervet als je vaak fruitsap drinkt

"Mensen die dagelijks 5 gram fructose uit fruitsap nuttigen, hebben 4 procent meer levervet dan mensen die af en toe fruitsap drinken", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar interne geneeskunde Martijn Brouwers. "Dat komt overeen met een klein glaasje sinaasappelsap.

Voor fruitsuiker uit fruit vonden ze echter geen verband, en dat is opvallend. "Het kan zijn dat mensen die frisdrank nuttigen ook andere ongezonde gewoontes hebben", zegt Brouwers. "Zoals meer junkfood eten of minder bewegen. Of dat mensen die veel fruit eten in het algemeen gezondere keuzes maken. Dat hebben we geprobeerd te corrigeren, maar we kunnen het niet helemaal uitsluiten."

“Fruitsap is net zo slecht als frisdrank, het is allemaal rommel.” Hanno Pijl, internist en hoogleraar diabetologie

Ook de samenstelling van het product - de zogenoemde foodmatrix - zou invloed kunnen hebben. Brouwers: "Vitamine C of vezels in fruit zouden de negatieve gevolgen van fructose, in dit geval leververvetting, teniet kunnen doen. Dat weten we nog niet, dat is voer voor verder onderzoek."

Wetenschappers willen suikertaks op fruitsap

Hoewel Brouwers en zijn collega's de oorzaak nog niet kunnen aanwijzen, is het volgens Pijl een belangrijke stap. "Het is goed dat mensen beseffen wat er in je lijf gebeurt als je dit soort drankjes drinkt. Ik vind persoonlijk dat we maatregelen moeten nemen om mensen te helpen gezondere keuzes te maken."

Zoals een suikertaks, een belasting op suikerhoudende dranken. "Er zijn geluiden dat het die kant opgaat. Een suikertaks zou wat mij betreft daarom niet alleen moeten gelden voor frisdrank, maar ook voor pakken fruitsap. Die zijn net zo slecht als frisdrank, het is allemaal rommel."

Ook Brouwers juicht een suikertaks toe. "Een mooi initiatief. Maar als je fruitsappen beschouwt als fruit, zou het kunnen dat mensen in plaats van frisdrank - dat wordt ze te duur - fruitsappen gaan drinken. Want die zijn dan juist goedkoper geworden. Ik ben bang dat deze maatregelen dan geen enkele gezondheidswinst gaan brengen. Die angst is deels gebaseerd op de uitkomsten van deze studie."