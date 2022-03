Muesli, granola en havermout zijn populair als ontbijt. Net als de boterham. Maar niet alle ontbijtgranen zijn even gezond. Met de Dag van de Ontbijtgranen in aantocht vertellen twee experts waar je bij het kiezen op moet letten.

Komende maandag staat in het teken van ontbijtgranen. Uit de voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat ontbijtgranen, zeker voor schoolgaande kinderen tussen vier en twaalf jaar, een prominente plek innemen.

De term ontbijtgranen is een verzamelnaam voor ontbijtproducten met granen, zoals havermout, granola, muesli en cornflakes. Door het grote aanbod en de vele onderlinge verschillen is het soms best lastig kiezen.

“Kies bij voorkeur voor een variant met de minste suiker en de meeste vezels.” Patricia Schutte, Voedingscentrum

Havermout, muesli en andere volkoren ontbijtgranen staan in de Schijf van Vijf, mits er geen suiker en zout aan is toegevoegd.

Neem onbewerkte ontbijtgranen

Het beste kun je kiezen voor onbewerkte ontbijtgranen. "Kies bij voorkeur voor de variant met de minste suiker en de meeste vezels", zegt Patricia Schutte, woordvoerder bij het Voedingscentrum. "Als richtlijn bij suiker kun je aanhouden dat er niet meer dan 16 gram suiker per 100 gram product in zit."

Vooral in graanproducten voor kinderen zit vaak veel suiker en zout. "Als ergens granen op staat, klinkt het al snel gezond", zegt Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting. "Fabrikanten maken daar handig gebruik van."

Ook honing is suiker

Houd er bij het lezen van de etiketten rekening mee dat ook glucosestroop, rietsuiker en honing suikers zijn. Door een onzichtbaar suikerlaagje over krokante muesli en stukjes gedroogd fruit krijg je snel meer suiker binnen dan je denkt.

Gedroogd fruit bevat relatief meer suiker. Omdat het volume kleiner is dan van vers fruit, eet je er meer van. Rook: "Je kunt het beste kiezen voor de meest pure vorm van ontbijtgranen en zelf fruit, noten en zaden toevoegen."

Kies voor volkoren

Het is niet alleen verstandig om te letten op suikers en zout, ook de hoeveelheid vezels speelt een rol. We eten gemiddeld slechts de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vezels. Kiezen voor een volkoren variant ontbijtgranen betekent al winst.

“Als er ergens granen op staat, klinkt het al snel gezond.” Marianne Rook, Maag Lever Darm Stichting

Door voldoende vezels te eten, voed je de goede bacteriën in je microbioom (de darmflora). Suiker voedt juist de schadelijke bacteriën in je microbioom. Door goed voor je microbioom te zorgen, ondersteun je je spijsvertering en kunnen klachten als verstopping en diarree worden voorkomen.

"Idealiter bevatten ontbijtgranen zo'n 8 gram vezels per 100 gram", licht Rook toe. "Er is een aantal regels waar fabrikanten aan moeten voldoen om claims als 'bron van vezels' en 'vezelrijk' te mogen gebruiken. Zo moet een product dat als bron van vezels wordt bestempeld minimaal 3 gram vezels per 100 gram product bevatten. Bij producten die vezelrijk worden genoemd is dat minimaal 6 gram vezels per 100 gram."