Nu het thuiswerkadvies is opgeheven, mogen we weer op kantoor werken. Cateraars hebben tijd gehad om over de toekomst na te denken. Kunnen we in de kantine nog wel terecht voor een broodje kroket? Het aanbod vegetarisch en veganistisch is groter dan ooit.

De bedrijfscatering is niet meer hetzelfde als voor de crisis. "Al voor corona waren veel bedrijven met gezondheid en gezonde voeding bezig", zegt Kirsten Drenth van cateringbedrijf Sodexo. "Dat is nu nog belangrijker geworden."

Daarnaast is er steeds meer vraag naar vegetarische en veganistische opties. "70 procent van ons aanbod is al vegetarisch."

Maar wie uitkijkt naar een rundvleeskroket op vrijdag kan die waarschijnlijk nog wel vinden. "We zullen nooit iets verbieden", zegt Drenth. "Maar we laten wel zien dat er veel goede én lekkere vegetarische alternatieven zijn."

Betalen via app in stroomversnelling

Een aantal werkgevers verruimde ook de openingstijden van hun restaurants, zag Harry de Wit, bestuurder van FNV Catering. "Werknemers kunnen zo ook een ontbijtje krijgen op kantoor, of een avondmaaltijd. Juist omdat werkenden sinds het thuiswerken weten hoe fijn het is om hun werktijden zelf te bepalen."

Ook ontstonden er tijdens de lockdown andere vormen van bedrijfscatering, weet De Wit - vormen die nu als blijvertjes worden gezien. "Je zag een soort AH to go-concepten ontstaan, waardoor medewerkers eten konden afhalen of via een app konden bestellen."

“Food is een onmisbaar onderdeel van een optimale werkplek.” Kirsten Drenth, Sodexo

Drenth ziet dat steeds meer opdrachtgevers voor catering overstappen op een app. "Door corona kwam het gebruik van apps in de bedrijfscatering in een stroomversnelling. Via onze app kun je zowel eten bestellen als betalen. Medewerkers zijn er blij mee. Ze kunnen van tevoren kijken wat ze willen gaan eten, zelfs al voor morgen. Het werkt allemaal een stuk sneller."

App gaat verspilling tegen

Sodexo moedigt het gebruik van de app aan, voornamelijk vanwege de duurzaamheid. Als de cateraar van tevoren weet wat mensen willen eten, wordt er minder voedsel verspild. Een voordeel voor de medewerkers is dat ze kunnen aangeven wanneer ze komen eten. Zo wordt grote drukte voorkomen en ontstaan er geen rijen.

Bovenal is het bedrijfsrestaurant een belangrijke ontmoetingsplek geworden. "Als medewerkers naar kantoor komen, is het bedrijfsrestaurant de plek bij uitstek om samen te komen", zegt Drenth. "Wil je mensen behouden en aantrekkelijk blijven voor nieuw talent, dan doe je dat met een optimale werkplek; food is daar onmisbaar in."

Sommige cateraars zijn tijdens de lockdown andere bronnen van inkomsten gaan zoeken. Albron, de grootste van Nederland, is zich bijvoorbeeld nog meer op de horeca gaan richten. Zo heeft het de restaurants van Anne&Max al in de portefeuille en afgelopen zomer kwam daar Coffeecompany bij.

Werknemers afwachtend

Drenth van Sodexo denkt niet dat het licht bij bedrijfsrestaurants opeens weer aangaat. Werknemers houden een slag om de arm. "Het advies is natuurlijk nog steeds: werk 50 procent van de tijd thuis. Niemand wil vooruitlopen op de versoepelingen. We zien dat iedereen er voorzichtig mee omgaat."

Hoewel er veel banen verloren gingen, ging de bedrijfscatering niet in alle sectoren op slot. "Daar waar continu wordt gewerkt, zoals in de productie en in ziekenhuizen, liep het natuurlijk gewoon door en is niets veranderd", zegt De Wit. "De ziekenhuiscatering kreeg het daardoor zelfs extra druk."