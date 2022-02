Zaterdag is het Wereld Pistachenoten Dag. Het kleine, groene nootje biedt culinair veel mogelijkheden. Pistachenoten kun je gebruiken in warme gerechten en in koek en gebak. Het allerlekkerste is misschien wel pistache-ijs. Twee experts vertellen hoe je dat maakt.

Pistache-ijs kun je met of zonder ijsmachine maken, en met en zonder suiker. Wel zijn er verschillen. Uiteraard in de bereiding, maar ook in het effect. Voor de beste smaak kun je het beste gebruikmaken van pistachepasta, vindt Rutger van den Broek, oprichter van bakwebsite Rutger Bakt.

"Als je van noten een pasta maakt, komen alle oliën uit de noten vrij. Dit geeft enorm veel smaak", aldus Van den Broek. Voor het maken van de pasta kun je het beste ongezouten en ongeroosterde pistachenoten gebruiken. Geroosterde nootjes worden vaak in olie geroosterd en dat gaat ten koste van de smaak. Van den Broek roostert de noten voor de pasta zelf. Zes tot acht minuten in een oven van 180 graden volstaat.

Romig ijs met pistachepasta

De pasta zelf maak je na het roosteren in een keukenmachine of staafmixer met hakmolen. "Zelf voeg ik voor 115 gram pasta 75 gram nootjes, zo'n 40 gram suiker en een snufje zout toe. Zout haalt de smaak omhoog en de kristallen in de suiker zorgen ervoor dat er makkelijker een mooie pasta ontstaat", weet Van den Broek. Zet de machine tussendoor even uit om oververhitting te voorkomen. Hak de noten zo fijn mogelijk.

“Een temperatuur van rond de 82-85 graden zorgt voor een goede binding. Als het heter wordt, ontstaan klontjes.” Rutger van den Broek, winnaar Heel Holland Bakt

Voor zijn pistache-ijs gebruikt Van den Broek 300 ml melk, 200 ml slagroom, drie eierdooiers, 100 gram suiker en 115 gram pistachepasta. De melk en de slagroom breng je eerst in een pan aan de kook. Vervolgens klop je de eidooiers en de suiker in een kom goed door. De kokende slagroom met melk voeg je daarna al roerende aan de eidooiers en suiker toe. Verwarm daarna alles in een pan tot een dikker mengsel ontstaat.

Blijf bij het verhitten van het mengsel net onder het kookpunt, tipt Van den Broek. "Een temperatuur van rond de 82-85 graden zorgt voor een goede binding. Als het heter wordt, ontstaan klontjes en dat wil je niet." Als het mengsel is afgekoeld, meng je de pistachepasta hierdoorheen (idealiter met een staafmixer of blender). Het beste kun je het ijs een nacht in de koelkast laten staan voordat je het met de ijsmachine tot ijs draait.

“Gebruik een goed rijpe avocado, deze zorgt voor romigheid.” Simone van der Koelen, oprichter van Foodquotes

IJs maken zonder ijsmachine en zonder suiker

Maar wat nou als je pistache-ijs wil maken, maar geen ijsmachine bezit? In dit geval biedt gecondenseerde melk uitkomst. Meng een blikje gezoete gecondenseerde melk (397 gram) met 500 ml slagroom en klop het op tot het lobbig is. Meng met 50 gram pistachepasta en vries in. Voor een vegan versie kun je, als je van kokos houdt, ook gecondenseerde kokosmelk gebruiken, weet Simone van der Koelen, oprichter van Foodquotes.

"Ik heb wel een ijsmachine, maar vergeet altijd dat je die bak 24 uur van tevoren in moet vriezen", zegt Van der Koelen. Het recept op haar foodblog is dan ook voor pistache-ijs zonder ijsmachine. Het pistache-ijs bevat bovendien geen suiker en is het vegan. "Gebruik een goed rijpe avocado, deze zorgt voor romigheid", tipt Van der Koelen.

Er zit een beetje ahornsiroop of honing in het recept, die kun je ook weglaten. Van der Koelen adviseert het pistache-ijs dat je maakt zonder ijsmachine vijftien minuten voor het serveren uit de diepvries te halen. Bewaar het ijs in een goed afsluitbaar diepvriesbakje.

Pistache-ijs. Pistache-ijs. Foto: Getty Images

Recept vegan pistache-ijs zonder ijsmachine en zonder suiker

Dit heb je nodig

500 ml plantaardige melk

125 gram pistachenoten ongebrand en ongezouten + extra voor garnering

1 rijpe avocado

2 el ahornsiroop of honing

1 tl amandelextract (optioneel)

¼ tl spirulina voor een nog diepere groene kleur (optioneel)

Zo maak je het ijs