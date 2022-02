Op veel producten kun je al de groen-geel-oranje-rode Nutri-Score vinden. Zoals in sommige supermarkten, en sinds kort ook bij Domino's. Wat moet je met dit logo? We vragen het de Consumentenbond en het Voedingscentrum. De een adviseert om de code al wel te gebruiken, de ander om hem nog even te negeren.

De Nutri-Score is een samenvatting van de ingrediëntenlijst, legt de Consumentenbond uit. "Met een letter en een kleur wordt er een totaaloordeel over de voedingswaarde geveld", vertelt Babs van der Staak (zie kader). "Het is een Europees logo, ontwikkeld door wetenschappers in Frankrijk, dat op dit moment al in verschillende landen in gebruik is."

Belangrijk om te weten is dat het logo alleen een vergelijking binnen een productgroep maakt. Van der Staak: "Welke yoghurt is gezonder? Die met de meeste suiker krijgt een C, die zonder toegevoegde suiker een A. Cola light krijgt een B, een ongezondere cola een E."

Je kunt dus niet stellen dat een product met een A altijd gezond is - wel heeft A in vergelijking met producten met andere scores een gezondere samenstelling. "Als je voor het schap met mueslirepen staat, lijken ze allemaal hetzelfde. Fabrikanten claimen van alles. Wuivende graanhalmen? Een Nutri-Score D erbij maakt in één keer de verschillen in de groep duidelijk."

Groen en rood Dit levert een rodere score op: suiker, zout, vet, energie (calorieën)

En dit een groenere: eiwitten, vezels, fruit, groente, noten, peulvruchten

Het logo is nog niet officieel ingevoerd

De Nutri-Score bevindt zich nu nog in een proeffase en wordt, bij goedkeuring door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een paar maanden officieel ingevoerd als het nationale voedsellogo.

Uit onderzoeken blijkt dat mensen er gezonder door kunnen gaan kiezen. Net als bij het groen-geel-rode energielabel is het in één oogopslag duidelijk. De International Agency for Research on Cancer van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bracht vorig jaar een positief rapport uit. De Nutri-Score kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van kanker en andere ziekten.

Maar het logo kent nog mankementen, vertelt Voedingscentrum-directeur Gerda Feunekes. "Door de puntentelling leidt een laag vezelgehalte niet per se tot een C of D. Minder zout of meer eiwit kan de score op A of B laten uitkomen. Zo kan het dat witbrood met extra eiwit een A heeft, terwijl volkoren toch echt gezonder is."

Uit onderzoek dat het Voedingscentrum samen met het RIVM deed, komen behoorlijk veel afwijkingen naar voren. "Er loopt nog wetenschappelijk onderzoek om hier een oplossing voor te vinden. De minister wacht hier op. Ook moet het logo logischer gaan passen in de voedingsrichtlijnen die er al zijn, zoals de Schijf van Vijf."

Diepvriespizza met een A?

Want een diepvriespizza met een score A - dat blijft toch gek. "Ja, zelf een maaltijd koken is vaak gezonder", zegt Feunekes. "Maar het zou kunnen dat een pizza in de Schijf van Vijf past: volkoren meel, veel groenten, gezonde olie."

De Consumentenbond vindt dat het logo zeker al bruikbaar is voor consumenten. "Wel moet het onderdeel zijn van de hele voorlichting over voeding. Dat ontbreekt nu nog, dat is jammer. Het zorgt voor verwarring, net als bij het Ik Kies Bewust-vinkje." Feunekes zegt dat je beter nog niet naar het logo kan kijken. "Soms klopt het gewoon nog niet niet en dan helpt het je niet de goede kant op. Ik zou nog even wachten."

Het is nog niet duidelijk of het logo verplicht wordt. Dat moet wel, vinden beide partijen. Feunekes: "Bij verplichting is het een sterke prikkel voor fabrikanten om producten gezonder te maken."