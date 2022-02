Een paar kilo afvallen valt vaak niet mee. Het komt neer op meer bewegen en minder en gezonder eten. Maar ook voldoende slaap helpt, blijkt uit een nieuwe studie. Is dit dé gamechanger voor de obesitaspandemie? Hoogleraar Nutritional Biology Renger Witkamp vertelt hoe dat zit.

Overgewicht is een enorm probleem. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders te zwaar is; 37 procent heeft matig (BMI 25-30) en 14 procent heeft ernstig overgewicht, oftewel obesitas (BMI groter dan 30). Verschillende studies suggereren dat korter slapen het risico op overgewicht vergroot, maar dit was tot nu toe niet goed experimenteel uitgezocht.

Onderzoekers van de University of Chicago verdeelden daarom tachtig volwassenen met overgewicht die gewoonlijk minder dan 6,5 uur per nacht slapen in twee groepen. De ene groep kreeg begeleiding en lessen over een goede slaaphygiëne. Het doel was om uiteindelijk 8,5 uur per nacht te slapen.

De andere groep, de controlegroep, veranderde niets aan het slaappatroon. "Die 8,5 uur bleken te hoog gegrepen, wat op zich niet heel raar is", vindt Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan Wageningen University over de studie. "Maar gemiddeld werd een toename van een uur en twaalf minuten gezien. Hoe dan ook een behoorlijke winst."

De dagelijkse calorie-intake van de groep die meer sliep, bleek gemiddeld 270 kcal lager te zijn dan de controlegroep. "Het totale energieverbruik per dag was niet minder, ook al lagen ze langer in bed", verduidelijkt Witkamp. "Ze hadden hierdoor een negatieve energiebalans, zoals we dat noemen, waardoor ze in gewicht afvielen."

Slaap is al onderdeel van leefstijlprogramma's

Witkamp noemt de resultaten opzienbarend, zeker aangezien de deelnemers dit al na twee weken meer slapen bereikten. Aan de andere kant zegt het weinig over resultaten op de lange termijn, waarschuwt hij. "Je kan het zeker niet doortrekken: dagelijks 270 kcal minder consumeren betekent niet dat je na een jaar - waarin je dus in totaal bijna 100.000 kcal minder zou binnenkrijgen - 20 kilo lichter bent."

Kunnen we spreken over een gamechanger voor onze massale pogingen om af te vallen? "Door deze twee groepen te vergelijken is dit voor de eerste keer netjes uitgezocht", vindt Witkamp. "En het gaat hier niet eens over mensen met ernstig overgewicht, de deelnemers hadden een BMI tussen 25 en 29,9. Pas vanaf een BMI van 30 is er sprake van obesitas. Dus in dat opzicht beschouw ik het wel als een gamechanger."

“Slapen is gezond, daar is nauwelijks discussie over. Het is goed voor je afweer, je hormoonhuishouding en het vermindert het risico op diabetes.” Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan Wageningen University

In goede leefstijlprogramma's is slaap al een van de vier pijlers: meer bewegen, gezonder eten, minder stress en goede slaap, licht hij verder toe.

"Slapen is gezond, daar is nauwelijks discussie over. Het is goed voor je afweer, je hormoonhuishouding en het vermindert het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Mensen die weinig of slecht slapen hebben verder een verhoogde kans op overgewicht, en dat is met deze studie nogmaals luid en duidelijk bevestigd."