De schappen met vleesvervangers zijn de laatste jaren steeds groter geworden in de supermarkt. Toch lijkt de groei eruit, zo blijkt donderdag uit een onderzoek van ABN AMRO.

De verkoop van vleesvervangers groeide vorig jaar niet verder door. Hoe anders was dat de afgelopen jaren. Consumenten kochten in het eerste kwartaal van 2018 nog ruim 2.5 miljoen verpakkingen vleesvervangers. In dezelfde drie maanden van 2021 was het aantal verkochte verpakkingen gegroeid tot bijna 4,9 miljoen stuks.

In geld uitgedrukt ging het om een sprong van 30,4 miljoen euro omzet naar 55,2 miljoen euro in deze kwartalen. "Het is een kleine productgroep", nuanceert Nadia Menkveld, econoom bij ABN AMRO. Zij maakte het rapport met de prognoses voor de voedingssector voor de bank dat donderdag verschijnt. "Maar je ziet wel dat mensen minder vlees willen eten. Dat is een sterke aankoopimpuls."

Over heel 2021 was een groei van 8 procent te zien, maar in de laatste drie maanden van vorig jaar was er geen sprankje stijging meer. Onderzoeksbureau IRI zette de cijfers in opdracht van ABN AMRO op een rijtje. De verkoop bij Nederlandse supermarkten (ook online) zijn verwerkt. Alleen de verkopen van ALDI, Lidl en Picnic ontbreken in de gegevens.

Innoveren wordt steeds moeilijker

Menkveld verwacht niet dat dit het einde van de vleesvervanger is. "Ik denk wel dat dit soort producten nog zal groeien, maar innoveren is nu steeds moeilijker voor producenten. Zij zien hun kosten stijgen, maar kunnen die niet altijd doorrekenen aan de consument. Daardoor hebben ze minder geld voor vernieuwing."

Een mogelijk verklaring voor de geremde groei is de enorme groei die de vleesvervanger in de coronatijd doormaakte, zegt Menkveld. Nu mensen weer iets minder naar de supermarkt gaan, vlakt de groei af. Dat komt niet doordat er genoeg keus is, vermoedt de econoom.

Het kan wel liggen aan het aanbod. "In 2019 en 2020 waren er veel spraakmakende introducties. Nieuwe soorten vleesvervangers waarvan mensen zeiden: 'Dat wil ik nou wel eens proberen.'" Menkveld noemt producten van De Vegetarische Slager en Beyond Meat. "Dat soort innovaties zijn er minder geweest afgelopen jaar."

Het kan ook dat mensen een product eenmaal kopen, maar daarna niet meer. "Dat kan zijn omdat ze het product te duur vinden of niet lekker genoeg, of omdat ze hebben gelezen dat het niet zo gezond was." In Google zie je dat het zoekgedrag ook niet meer zo hard groeit.

Gemiddelde prijs nam af

Aan de prijs ligt het niet altijd. Het totale bedrag dat consumenten aan vleesvervangers uitgaven daalde licht. Dat kwam doordat de gemiddelde prijs afnam. Volgens Menkveld is de oorzaak hiervan dat supermarkten veel met vleesvervangers stuntten. Toch ligt de prijs alsnog relatief hoog. "Dat kan mensen terughoudend maken."

Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat het eindbedrag op de bon in de supermarkt hoger uitvalt. Eind vorig jaar betaalden we 3,8 procent meer voor onze boodschappen vergeleken met dezelfde periode in 2020, zei marktonderzoeker GfK. Dat percentage ligt in de eerste maand van dit jaar al op 4,3 procent, aldus Menkveld.