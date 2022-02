De voedingsmiddelenindustrie moet op de kop. Er zijn zoveel misstanden dat de consument hieronder lijdt, concludeert voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer in zijn boek Leugens op mijn bord, dat volgende week verschijnt. "De consument wordt belazerd tot en met."

Consumenten staan tegenwoordig heel ver van een product vandaan, signaleert Velzeboer. Producenten zijn volgens hem lang niet integer. Daarom is het tijd om open kaart te spelen en de consument een handje te helpen. "Volgens de wet moet de consument in staat gesteld zijn om een doordachte keuze te maken. Dit kunnen zij doen door informatie op etiketten te lezen. Maar als producenten niks zeggen, is de wet niets waard."

In zijn boek stelt Velzeboer verschillende misstanden aan de kaak. "Kijk bijvoorbeeld naar het gebruik van palmolie, dat is niet zo gezond als het lijkt. Producenten camoufleren het ingrediënt daarom. Op de voorkant van het etiket staan wel andere ingrediënten vermeld. Maar je moet eerst het kuipje omdraaien voordat je ziet dat ergens palmolie in zit. Dat is niet netjes."

Een andere ergernis is het verbergen van watertoevoeging in vis en vlees, gaat hij verder. "Water is een technologisch hulpmiddel om droge stoffen als marinades of kruiden en specerijen door gehakt te mengen. Deze toevoeging hoeven producenten niet te vermelden. Maar ik vind dat je elke druppel water moet vermelden."

Geen regelgeving voor etiketten alcoholische dranken

Voor etikettering op alcoholische dranken is geen regelgeving, merkt Velzeboer op. "Op een fles oranjebitter staat alleen het alcoholgehalte, de inhoud en de producent. Als je diabeet bent, is het ook fijn om te weten hoeveel suiker erin zit. Anders is dat een reëel voedselveiligheidsrisico."

Ook bij de gewichtsaanduiding van voorverpakte artikelen gaat het mis, weet Velzeboer. "Ik baseer mijn aankoopbeslissing op het aantal gram en een prijs op het etiket. Als ik het ga nawegen, zie ik dat vis gemiddeld 7,8 procent te licht is. Vlees is 4,8 procent te licht. Een kabeljauw weegt volgens de verpakking 520 gram, maar ik leg 479 gram in de pan. Dat verschil vind ik te groot."

Volgens supermarktexpert Paul Moers ontstaan deze problemen simpelweg doordat producenten zo veel mogelijk willen verkopen. "Als iets een beetje twijfelachtig is, zullen ze dat ook zo vaag mogelijk houden. Voedingsmiddelenbedrijven zijn bezig met zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Ze moeten dus geld verdienen en de consument het liefst zo onwetend mogelijk houden."

“Als je goede voorlichting geeft, wil de consument ook best wat dieper in de buidel tasten.” IJsbrand Velzeboer, voedingsmiddelentechnoloog

Consument heeft voorlichting nodig

Hoe wijs je de consument dan op deze kwesties? Volgens Velzeboer ligt er een mooie taak voor de supermarkten. "Zij kunnen elk jaar opnieuw gerichte voorlichting geven. Jaarlijks komen er namelijk 600.000 nieuwe consumenten bij. Als je goede voorlichting geeft, wil de consument ook best wat dieper in de buidel tasten. Kijk maar naar bioproducten. Die zijn een derde duurder, maar ze gaan als een gek over de toonbank omdat er een goed verhaal achter zit."

"Goede voorlichting geven doen organisaties als Foodwatch of Stichting Wakker Dier ook", gaat Velzeboer verder. "Die maken consumenten een beetje wakker, want bedenk wel: de consument vergeet ontzettend snel. Kijk maar naar de zalmaffaire." Daarbij was gerookte zalm van fabrikant Foppen besmet salmonella. Op tv kaart Keuringsdienst van waarde ook misstanden aan, net als de Consumentenbond.

Kritisch kijken naar ingrediëntenlijst op de achterkant

"Supermarkten zijn producteigenaar van de voorverpakte artikelen", weet Velzeboer. "Over eerlijke etikettering op vis en vlees: ik vind dat ze moeten vermelden dat zo'n product vocht verliest. Dat is een technologisch proces, daar moet je de consument niet mee vermoeien. Maar zet er dan op wat het uitlekgewicht is. Of dat er vocht kan uitlekken. Op die manier ben je transparant aan het etiketteren."

"Wij adviseren consumenten om altijd kritisch naar de ingrediëntenlijst op de achterkant te kijken", zegt Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum. "Vergelijk ook producten. Als je een product met minder suiker wil, kijk dan welke dat is", tipt ze.

"Voel je je echt misleid? Meld dat dan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Reclame Code Commissie. Die bepalen dan of fabrikanten te ver zijn gegaan."