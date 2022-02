Braadstomen in een zak in de oven is altijd een succes. Het eten kan niet aanbranden, het geeft meer geur en smaak én de oven blijft schoon. Hiermee is de techniek een uitkomst voor mensen die niet zo handig zijn in de keuken.

"Geweldig spul", zegt kookboekenauteur Karin Luiten over de braadstoomzak. Ze heeft er dan ook altijd een paar in huis. "Het is een mirakels stukje wetenschap."

"Het ziet eruit als een plastic zak, maar het is bestand tegen hitte", legt ze uit. "Het is iets tussen braden en stomen in. Je voegt kruiden en vocht toe en dan gaart wat je erin stopt in zijn eigen omgeving. Daardoor blijft het sappig. Vooral bij kip en vis werkt de techniek heel goed; ze drogen in een braadstoomzak niet uit."

Mislukken kan bijna niet volgens Luiten. "Doordat het eten in een beschermde omgeving zit, kan het niet aanbranden. Een hele kip is gaar in een uur, kippenpootjes en drumstick iets korter, een stukje vis binnen een kwartier."

Het 'enige' nadeel: niet geschikt voor foto's

In een ovenschaal verdwijnen smaken en geuren via de ovenventilator. Doordat de zak dicht is, worden de smaken en aroma's juist geconcentreerd. Bijkomend pluspunt is dat de oven schoon blijft. "De braadstoomzak doe je in een schaal of braadslee, maar die blijft schoon", vertelt Luiten.

Zijn er dan helemaal geen nadelen? "Ik gebruik ze ook regelmatig voor mijn kookboeken. Het is onmogelijk om iets in een braadzak leuk op de foto te krijgen, maar dat is echt het enige minpunt."

“Ik voeg juist altijd wat boter, olijfolie en ook weleens een scheutje wijn toe. Dat bevordert de smaak en helpt juist bij het stoomproces.” Karin Luiten, kookboekenauteur

Braadstoomzakken zijn per acht of tien stuks te koop in de supermarkt of huishoudwinkel. "Wat je vooral niet moet kopen, is een braadzak inclusief een kruidenblokje. Je kan veel beter zelf kruiden toevoegen, veel goedkoper en lekkerder", aldus Luiten, die wars is van koken met pakjes en zakjes.

"Het merk dat de kant-en-klare braadstoomzakken verkoopt, propageert dat je geen olie of vet nodig hebt. Ik voeg juist altijd wat boter, olijfolie en ook weleens een scheutje wijn toe. Dat bevordert de smaak en helpt juist bij het stoomproces. Het heet niet voor niets braadstomen."

Braadstomen kan ook met groenten

Wat betreft het kruiden, kun je het heel eenvoudig houden. "Al wrijf je een kip alleen maar in met wat olie, paprikapoeder, oregano, peper en zout. Of een stukje witvis of zalm met dille en citroen", zegt Luiten. "En neem je net wat andere kruiden, dan krijg je een heel ander effect."

Groente zou Luiten niet snel in een braadstoomzak in de oven doen. "Het voordeel van groente roosteren in de oven is juist dat je knapperige randjes krijgt, en dat resultaat krijg je niet in een braadstoomzak."

Luiten heeft er niet veel mee geëxperimenteerd, conceptontwikkelaar Gerard de Groot wel. Hij had jarenlang een restaurant. Hij ontdekte dat asperges knapperiger, minder waterig en minder draderig worden wanneer je ze in een papieren zak in de oven gaart dan wanneer je ze op de traditionele manier bereidt.

Hij noemde zijn uitvinding de AspergeSak. In de papieren zak gaan geschilde asperges, een scheutje olijfolie en wat zout. De zak blijft - in tegenstelling tot de plastic braadstoomzakken - een stukje open, zodat het overtollige vocht er juist uit kan. "Deze nieuwe techniek om asperges te bereiden, is niet alleen makkelijker: je krijgt er de echte volle aspergesmaak en een unieke bite mee. Dankzij de olijfolie en het zout worden ze veel smaakvoller dan wanneer je ze in een pan kookt."