Na het eten van een warme maaltijd lijk je voller te zitten dan wanneer je een koud gerecht ophebt. Heeft de temperatuur van voeding effect op hoe snel je verzadigd raakt? Twee voedingsexperts van Wageningen University & Research (WUR) leggen het uit.

De wetenschap dacht dat er inderdaad een verband was tussen de temperatuur van voedsel en de mate van verzadiging. Maar uit onderzoek dat Amerikaanse wetenschappers ernaar deden kwam geen sterk bewijs. "Ze dachten echt iets te gaan vinden, maar er kwam uiteindelijk niets uit dat onderzoek. Tot nu toe zeggen we dus: er is geen duidelijk effect van temperatuur op verzadiging", stelt Guido Camps, senior voedingsonderzoeker aan de WUR.

Camps herinnert zich wel nog een ander onderzoek waar wel iets uit leek te komen, van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten. Daarin werd gekeken naar het effect van de temperatuur van een voorgerecht op hoeveel iemand daarna nog eet. "De proefpersonen kregen soep of meloen en crackers met kaas. De groep die soep at, nam daarna minder van het hoofdgerecht. De onderzoekers dachten dat temperatuur een effect kon hebben gehad, maar eigenlijk kun je die twee type voorgerechten niet met elkaar vergelijken."

Mindful eten helpt bij verzadiging

Maar dat betekent niet direct dat het helemaal niets uitmaakt of je nou iets warms of kouds nuttigt, zegt Camps. "Eet je iets heel heets, warme soep bijvoorbeeld, dan moet je kleine hapjes nemen. Hetzelfde geldt voor warme chocolademelk, dat drink je voorzichtig, anders brand je je tong."

Veel kleine hapjes of slokjes nemen, wordt ook wel mindful eten en drinken genoemd. Wie op deze manier eet, raakt wel sneller vol. Camps: "Dat heeft te maken met dat je op die manier meer smaak ervaart. Als je meer proeft, krijgen je hersenen meer signalen door dat je aan het eten bent en krijg je sneller een vol gevoel. Daarom heeft een smoothie van drie appels minder effect dan het eten van drie appels, terwijl het om hetzelfde aantal calorieën gaat."

“Van even snel achter je bureau een boterham met kaas eten, raak je niet snel verzadigd.” Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag

Dat je altijd de tijd moet nemen voor je maaltijd, zegt ook Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag. "Van even snel achter je bureau een boterham met kaas eten, raak je niet snel verzadigd. De calorieën worden minder goed geregistreerd als je zonder na te denken eet. Dus ga ervoor zitten en proef echt wat je eet. Het helpt niet als je alleen je mond opendoet en die boterham erin propt."

Nederland is een van de weinige landen in Europa die snel lunchen, zegt De Graaf. In Italië, Frankrijk en Spanje lijken ze het wel te snappen en wordt er veel (warm) buiten de deur gegeten. Hier houden we het vaak bij een koude lunch op kantoor. "Wij zijn misschien wat praktischer ingesteld en wellicht wat minder culinair geïnteresseerd dan de Zuid-Europeanen. Als ik in Frankrijk ga lunchen, doe ik dat zelfs met een wijntje erbij. Dat gebeurt hier al helemaal niet."

Eet je 's middags warm, dat eet je 's avonds automatisch minder

Vroeger werd in Nederland nog wel de tijd genomen voor een warme maaltijd rond het middaguur. De Graaf: "Mensen die op het land werkten hadden tegen de middag veel meer werk verzet dan dat we nu op kantoor doen, dus dan heb je het ook echt nodig." Camps vult aan: "Als je warm luncht zoals onze grootouders deden, eet je 's avonds ook wat minder. Gewoon omdat die warme maaltijd groter is."

Het is dus niet zo dat je van warm eten sneller vol raakt. Dat heeft te maken met hoe snel je eet en met hoeveel je eet. Maar temperatuur bepaalt wel hoe je het eten ervaart, zegt Camps. "Kijk maar naar extreem koud voedsel. Ik vind het eten van een ijsje een hele gekke ervaring. Eigenlijk is zoiets belachelijk zoet, maar omdat je tong verdoofd raakt, proef je dat minder goed. Temperatuur heeft daar dus wel invloed op."