Veel vrouwen ervaren meer honger rondom de menstruatie. Ineens wordt het veel lastiger die reep chocolade in de kast niet in één keer op te eten. Hoe komt het dat je die tijd van de maand meer honger hebt? En hoe kan je daar het beste mee omgaan?

Er lijkt een simpele verklaring te zijn voor de toename van honger rondom de menstruatie. Het zijn de hormonen, zo blijkt uit onderzoek. Gedurende de hele cyclus fluctueren je hormonen, waarbij oestrogeen de eetlust vermindert en progesteron de eetlust doet toenemen. Progesteron neemt na de ovulatie tot aan de menstruatie geleidelijk toe en dit zou zorgen voor hunkering naar eten en meer honger.

"Hormonen gaan in pieken en dalen. Dit gebeurt twee keer tijdens een cyclus. Het zijn vooral de dalen die voor problemen zorgen bij vrouwen die daar gevoelig voor zijn", legt hormooncoach Tatjana Uzelac uit.

Bij vrouwen die er gevoelig voor zijn, is er vaak sprake van een disbalans van de vrouwelijke geslachtshormonen, ook wel oestrogeendominantie genoemd, aldus Uzelac. "De daling van de vrouwelijke geslachtshormonen is in dit geval een stuk groter, waardoor je eerder last krijgt van honger rond de menstruatie en aan premenstrueel syndroom (PMS) verwante klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en schommeling van emoties."

“Na de eisprong gaat de schildklier iets sneller werken, waardoor de verbranding omhooggaat en je meer honger kan ervaren.” Tatjana Uzelac, hormooncoach

Wanneer het oestrogeenniveau daalt, daalt ook het gehalte serotonine in je lichaam, ook wel het feelgoodhormoon genoemd. "En dat zorgt voor hunkering naar koolhydraten, die de aanmaak van serotonine weer stimuleren."

De stijgende lichaamstemperatuur na de eisprong kan volgens Uzelac een andere oorzaak zijn. "Na de eisprong gaat de schildklier onder invloed van progesteron iets sneller werken, waardoor de verbranding omhooggaat en je meer honger kan ervaren."

Meer ongemak: pijn en emoties

Toch ervaart niet iedere vrouw toenemende honger en neemt ook niet bij alle vrouwen de inname van voeding rond de menstruatie toe. Diëtiste Lea Polak ziet in haar praktijk vaak een verband tussen het emotionele welzijn en voedselinname rond de menstruatie. "Veel vrouwen ervaren een opgeblazen gevoel, ongemak en pijn in het lichaam tijdens de menstruatie. Sommigen gaan meer eten om met dit fysieke ongemak om te kunnen gaan", vertelt Polak.

"Hetzelfde geldt voor emoties. Ik begeleid veel vrouwen met een kinderwens. Menstruatie is voor hen een verdrietige gebeurtenis. Deze emoties kunnen ook leiden tot meer eten als dat een aangeleerde manier van omgaan met emoties is."

Als je door stress meer naar eten verlangt, zorg dan voor rust en ontspanning, adviseert Polak. Foto: Getty Images

Ook kan een hoger getal op de weegschaal rond de menstruatie een aanleiding zijn om meer te eten, aldus Polak. "Ik zie bij mijn cliënten een patroon dat wanneer het gewicht rond de menstruatie omhooggaat, zij van streek raken, dan de handdoek in de ring gooien en meer gaan eten. Het is belangrijk om te weten dat je vocht vasthoudt rond de menstruatie, tot wel 2 kilo. Dit gaat er dus ook weer af na de menstruatie. Hier weten vrouwen eigenlijk veel te weinig over."

Minder koolhydraten en meer eiwitten eten kan helpen

Hormoonfluctuaties kunnen ook invloed hebben op de emoties. Mogelijk dat er alsnog een (deels) hormonaal verband is tussen het emotionele welzijn en de hunkering naar eten. Het is zaak om aandacht te hebben voor de oorzaak van het verlangen naar eten. "Heb je meer cravings door stress, zorg dan voor rust en ontspanning", zegt Polak.

Wat kun je dan het beste nemen? "Wanneer je een craving ervaart, kan het helpen meer eiwitten te eten en minder koolhydraten, zo ervaar je ook een minder opgeblazen gevoel", aldus Polak. Hormooncoach Uzelac vult aan: "Eet geen snelle suikers om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden, eet vezelrijk, eet minimaal 400 gram groente per dag en als je graag alcohol drinkt, hou het dan bij maximaal twee glazen alcohol per week. Dit alles kan de balans in hormonen ondersteunen."