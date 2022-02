Foodhallen, waar je een uitgebreid aanbod aan eten en drinken vindt, zijn op verschillende plaatsen in Nederland te vinden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kun je er weer rondslenteren én eten, maar hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse foodhallen?

Nederland telt op dit moment ongeveer dertig foodhallen, die volgens horeca-adviesbureau Van Spronsen vooral te vinden zijn in steden. De meeste staan in grote steden. "Er stonden enkele nieuwe foodhallen op de planning, bijvoorbeeld Merckt in Groningen, maar door onder andere de coronacrisis is de bouw hiervan vertraagd. MOUT in Venlo wil zijn deuren openen in het eerste kwartaal van dit jaar en Foodhall Limburg staat op de planning voor volgend jaar", weet Leonie van Spronsen van het adviesbureau.

Andere foodhallen hebben in de afgelopen periode hun deuren juist gesloten. De locaties kregen een nieuwe bestemming. "Zoals Barn47 in Den Haag, die opende zijn deuren in 2017 en is in 2021 een grote Hudson geworden, een restaurant met Amerikaanse keuken", aldus Van Spronsen.

Ook foodhal Fooddock in Deventer sloot na de zomer van 2020 zijn deuren. "Hier komt De Zwarte Silo, een restaurant, bar en evenementenlocatie. Verder zijn er nog een aantal foodhallen die hun deuren tijdelijk hebben gesloten, zoals de Yada Yada Market in Zaandam en The Food Department in het Magna Plaza in Amsterdam."

"Er zijn ook een aantal foodhallen bij gekomen", gaat Van Spronsen verder. "Zoals de Foodhall Scheveningen, Foodhall Tilburg, Liemès Food District in Utrecht, Foodhall MOUT in Hilversum en het SmaakPark in Ede."

“Het zijn over het algemeen geen fijne tijden geweest voor de horeca, voor de foodhallen zelfs nog iets minder.” Gijsbregt Brouwer, foodtrendwatcher

Geen fijne tijden voor de horeca

"Het zijn over het algemeen geen fijne tijden geweest voor de horeca", vertelt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. "Voor de foodhallen is het zelfs nog iets minder, zou ik willen zeggen. Foodhallen leunen vaak nog wat zwaarder op het internationaal toerisme, zeker in de grote steden. De foodhallen in Groningen of Eindhoven zijn ook wel wat meer van lokaal toerisme afhankelijk en dat is er in Nederland de afgelopen anderhalf tot twee jaar wel veel geweest, als het mocht natuurlijk."

In een regulier restaurant betaalt één partij de huur en de inkoop van het eten en drinken, in een foodhal is die situatie anders. "Daar heb je de eigenaar van de foodhal, die soms ook eigenaar is van de fastfood, en je hebt de standhouders", legt Brouwer uit. "Die lijden dus allebei, dus de pijn is verdeeld, waardoor het misschien niet zoveel pijn doet. In eerste instantie voelen de standhouders misschien wat meer pijn, bij langere leegstand voelt ook de eigenaar van het foodhalconcept het."

Bezorging biedt nog veel kansen voor foodhallen

De meeste foodhallen maakten tijdens de lockdown gebruik van verschillende bezorgservices zoals Thuisbezorgd, Uber Eats en Deliveroo, zegt Van Spronsen. "Bij een aantal foodhallen kon een bepaalde selectie aan maaltijden worden afgehaald. Individuele ondernemers van de foodstands in de hallen maakten vaak ook de beslissing om te gaan bezorgen."

"In landen als Amerika kwam er een soort digitaal foodhalconcept", vult Brouwer aan. "Via Grubhub, de tegenhanger van Thuisbezorgd, kon je op één plek alles bestellen uit die foodhallen. Dat is heel logisch, want je zit met een gezin of groep thuis en de een wil pizza, de ander wil Vietnamees en een derde wil een hamburger. In Nederland bestaat die optie nog niet. Daar zouden de foodhallen zich in de coronatijd goed voor hebben geleend, maar dat is ook lastig om te doen."

Volgens Brouwer liggen er voor foodhallen nog veel kansen als het gaat om bezorging. "Ze kunnen namelijk verschillende gerechten bezorgen op één adres, maar dat hebben ze dus niet veel gedaan. Ze hebben wel met afhaal gewerkt, en de eigenaar van de foodhallen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag heeft wat leuke dingen gedaan om op de kaart te blijven en wat voor de gasten en standhouders te blijven doen. Maar dat is nog niet eens een doekje tegen het bloeden."