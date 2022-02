Schimmel zul je niet snel in je boterkuipje aantreffen. Wel kan er chemisch bederf optreden: door een reactie met zuurstof wordt de boter ranzig. Hoe dat precies zit, vertellen twee deskundigen.

Er zijn verschillende soorten voedselbederf, legt Rijkelt Beumer, microbioloog aan Wageningen University & Research, uit. Bij fysisch bederf verandert de structuur van het voedsel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij sla die verlept. Bij microbieel bederf groeien er micro-organiseren (bacteriën, gisten en schimmels) uit in het product. Chemisch bederf wordt veroorzaakt door een chemische reactie, zoals oxidatie.

Microbieel bederf zal niet snel voorkomen bij boter, aldus Beumer. Dat heeft te maken met de manier waarop boter wordt gemaakt. "Boter is gemaakt van gepasteuriseerde room. De meeste beestjes zijn dus al dood. De room wordt daarna 'aangeënt' met melkzuurbacteriën en vervolgens gekneed."

"Boter bestaat voor ongeveer 80 procent uit vet en ongeveer 20 procent water. Door het kneden worden de druppeltjes water steeds kleiner. Het kneden is erop gericht de druppeltjes zo klein te maken, dat er slechts één enkele bacterie in past. Bacteriën hebben namelijk water nodig om te groeien. Met een beetje 'geluk' kunnen ze één keer delen, maar dan is het druppeltje vol."

“De vetten in de boter reageren met de zuurstof. De structuur en kleur van de boter verandert, geur en smaak worden wat zurig.” Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum

Boter is microbiologisch stabiel

Kortom, boter is microbiologisch vrij stabiel. Ook schimmels groeien niet in boter, maar toch kan het voorkomen dat bij het verpakken de lucht sporen van schimmels bevat. "De blaasjes met water zitten ook aan de buitenkant van de boter, waardoor er dan op het oppervlak van het blok schimmels kunnen uitgroeien", vertelt Beumer. "Groen, blauw, oranje of zwart, afhankelijk van de soort schimmel."

Chemisch bederf kan wel optreden. En dat gebeurt best snel, al binnen een paar weken buiten de koelkast. Dat is de reden van de redelijk korte houdbaarheidstermijn op de verpakking. "De vetten in de boter reageren met de zuurstof. Dit noemen we oxideren. De structuur en kleur van de boter verandert, geur en smaak worden wat zurig", vertelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid en etikettering bij het Voedingscentrum. "Je zal er niet snel ziek van worden. Maar het smaakt heel vies, dus ik denk niet dat je het snel zal opeten."

Boter in kleine porties invriezen

Chemisch bederf treedt eerder op buiten de koelkast dan in de koelkast. Beumer: "In de chemie is het over het algemeen zo dat wanneer de temperatuur tien graden stijgt, een reactie twee tot drie keer zo snel gaat."

Boter bewaar je daarom het beste in de koelkast, luidt het advies van het Voedingscentrum. "Je kunt ook een klein deel, dat je binnen een week opeet, buiten de koelkast bewaren en de rest in de koelkast. Dat is zeker handig bij roomboter, die beter smeerbaar is bij kamertemperatuur. Of, als je echt heel weinig boter gebruikt, kun je het in kleine porties invriezen. Dan kun je de boter zeker twee maanden bewaren."

Beumer merkt hierbij op dat er in de jaren vijftig koelhuisboter bestond; roomboter die werd opgeslagen in koelhuizen en aan bijvoorbeeld Rusland werd verkocht. "Op de verpakking stond dat je het niet nog een keer mocht invriezen. Als je boter invriest, gaan de druppeltjes water namelijk een beetje samenklonteren. Als je meerdere keren invriest, worden de druppels zo groot dat er makkelijker micro-organismen in kunnen groeien. Maar één keer invriezen kan dus prima."