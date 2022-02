Vitamines in mierzoete drankjes, vezels in koekjes, eiwitten in toetjes. Te vaak lijken producten in de supermarkt veel gezonder dan ze in werkelijkheid zijn. De Consumentenbond vindt de claims vaak misleidend en dringt aan op strengere regels.

De voorbeelden liggen voor het oprapen. Neem Sultana YoFruit bosvruchten. Een bron van vezels, meldt de fabrikant op de verpakking. Maar er zit maar 1,4 gram vezels in en drie suikerklontjes per portie. Lijkt dus gezond, maar is het niet. Of de lolly's van Chupa Chups. Daar zit vitamine C in, juicht de verpakking. Maar de lolly's bestaan bijna helemaal uit suiker. Op blikjes Red Bull staat vermeld dat niacine en vitamine B6 bijdragen aan vermindering van vermoeidheid. Er zitten 10 suikerklontjes in een blikje van 250 ml.

,,We zien elke keer nieuwe voorbeelden opduiken en willen daar telkens weer de aandacht op vestigen, want het schiet nog niet op met het terugdringen van dit soort claims", aldus de woordvoerder van de Consumentenbond. Gezondheidsclaims die fabrikanten niet kunnen waarmaken, zouden verboden moeten zijn, vindt de bond. Healthwashing noemt de bond dit fenomeen. Het probleem is: de misleidende verpakkingen zijn op dit moment niet verboden, waardoor de kreten ongezonde producten ten onrechte een gezonde uitstraling geven.

'Fabrikanten maken vaak goede sier met vezels in een ongezond koekje of vitamines in mierzoete drankjes', zo meldt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond in een bericht dat de organisatie donderdag verspreidt. 'Deze healthwashing zien we bijvoorbeeld bij Van Delft en Sultana die schermen met ijzer, vezels en calcium in hun koekjes. En ALDI en Red Bull leggen graag de nadruk op de vitamines in hun drankjes. Maar voedings- en gezondheidsclaims maken sterk bewerkte snacks en zoete dranken niet plotseling gezond.'

Maak haast met strengere regels, zegt de Consumentenbond daarom tegen de Europese Commissie in Brussel. Het lastige is dat er wel regels zijn, maar dat die zich maar richten op één voedingsstof, aldus de woordvoerder. "Dus als er te veel zout, vet of suiker in een product zit, dan mag een producent een product niet als gezond presenteren. Als je er één element uit licht, licht je de consument verkeerd voor. Het gaat om het geheel."

'Brussel' werkt al jaren aan zogenoemde 'voedselprofielen'. Simpel gezegd moeten die profielen aangeven hoeveel suiker, verzadigd vet en zout een product maximaal mag bevatten voordat er een verpakking omheen mag met een gezonde uitstraling en kreten als 'bron van eiwit' of 'bron van vitaminen'. De Consumentenbond en BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, zijn al jaren voorstander van zulke voedingsprofielen.

Te slap voorstel voor nieuwe regels

Waarom duurt het zo lang? "Tussen 2006 en 2009 was op een bepaald moment iedereen tegen", legt de woordvoerder van de Consumentenbond uit. De industrie vond het voorstel van de Europese Commissie te streng, terwijl veel andere partijen het voorstel juist te slap vonden. Ook de koepelorganisatie van consumentenorganisaties BEUC was ertegen. "Later waren er Europarlementariërs weer die dwars lagen." Wat niet hielp was dat sommige lidstaten tegenwerkten.

Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Brussel heeft Fork to Farm geïntroduceerd, dat de voeding in Europa moet verbeteren. Ook verpakkingen moeten beter. ,,We hebben goede hoop dat het goed zal komen", zegt de woordvoerder van de Consumentenbond hierover. ,,Maar die profielen laten echt lang op zich wachten en we willen niet achterover leunen."

In Nederland werken sommige supermarkten met NutriScore, dat duidelijk maakt hoe gezond of ongezond een product is. Hierbij gebruiken de makers ook voedingsprofielen. Een product met een donkergroene A-score is heel gezond en een met een donkerrode E-score is heel ongezond. Albert Heijn en sommige fabrikanten gebruiken deze kleuraanduiding al, maar fabrikanten gebruiken het label vaak selectief, signaleerde Distrifood eind vorige maand. Door alleen de A- en B-producten te voorzien van een label krijgen consumenten niet de kans producten te vergelijken. Foodwatch stelde in 2016 een lijst van honderden producten op die misleidend zijn. Ook Foodwatch pleit al jaren voor voedingsprofielen.