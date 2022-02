Bij de supermarkt ben je relatief veel geld kwijt aan kruiden en specerijen. Toko's en gespecialiseerde winkels rekenen vaak minder. Hoe komt dat? En waar haal je de beste betaalbare smaakmakers?

De prijsverschillen van kruiden en specerijen kunnen op zijn zachtst gezegd behoorlijk uiteenlopen. Waar een potje chilivlokken bij de buurtwinkel zo'n 1,50 euro per 60 gram kost, betaal je bij een Jumbo-supermarkt 2,96 euro voor een potje van 28 gram, bijna het dubbele dus. Albert Heijn rekent 2,99 euro.

Volgens voedseltechnoloog IJsbrand Velzeboer zijn er meerdere verklaringen voor de prijsverschillen. "De meeste leveranciers van 'grote' supermarkten moeten gecertificeerd zijn en aan veel - in mijn ogen idiote - kwaliteitseisen voldoen. De traceerbaarheid van een product van Jumbo of Albert Heijn zal daar dan ook beter zijn dan bij een bakje kruiden van een buurtsuper."

“Het verschil zit hem vaak in de hoeveelheid. Heb je geen behoefte aan een kilo van een bepaalde specerij, dan kun je het beste naar de markt.” Willem van Tilburg, eigenaar KookenKruid.nl

Naast de gestelde kwaliteitseisen beweert Velzeboer dat het aantal tussenhandelaren bij een buurtsuper een stuk lager zal liggen. Ook zijn de verpakkingskosten van het product minder hoog. "Het zal wat minder fraai verpakt zijn", aldus de voedseltechnoloog.

Buurtwinkels zelf claimen vooral minder winst te willen maken. "Wij zijn een stuk goedkoper omdat wij niet zo'n hoog winstoogmerk hebben", meldt de eigenaar van een buurtwinkel in Utrecht, die liever anoniem wil blijven. "Daarnaast werken wij met één directe leverancier, dit houdt onze prijzen laag."

'Ik schrok van de prijs'

Ook online kun je terecht voor je kruidenbehoefte: er zijn veel webshops die specerijen aanbieden. "Online zijn de prijzen pas écht aantrekkelijk bij het kopen van grote hoeveelheden", aldus Jan Willem van Tilburg, eigenaar van KookenKruid.nl. Zo is een potje tijm (25 gram) bij online winkel De Kruidenbaron 2,45 euro. Koop je een kilo, dan ben je 12,95 euro kwijt. Van Tilburg: "Het verschil zit hem vaak in de hoeveelheid. Heb je geen behoefte aan een kilo van een bepaalde specerij, dan kun je het beste naar de markt. Hier kun je ook kleinere hoeveelheden kopen voor een lage prijs."

"Laatst had ik zelf geen gedroogde tijm meer, toen ik dat even snel bij de supermarkt ging halen, schrok ik van de prijs: 14 gram voor 2,20 euro. Omgerekend is dat 156,40 euro per kilo. Ik werd er weer even aan herinnerd waarom het extra leuk is om zelf kruiden in je tuin te verbouwen."

Salie, rozemarijn of oregano: je kan het ook zelf planten en laten groeien. Salie, rozemarijn of oregano: je kan het ook zelf planten en laten groeien. Foto: Getty Images

Zelf planten of op zoek in het wild

Heb je thuis de ruimte om wat kruidenplantjes in je keuken of tuin te groeien, dan ben je volgens Van Tilburg nog altijd het voordeligst uit. Begin dan met rozemarijn, oregano of salie. Deze planten zijn erg makkelijk in leven te houden en doen het ook in het Nederlandse klimaat erg goed. Zie je dat je plantje de winter niet gaat overleven? "Knip de kruiden dan af en droog ze zelf. Zo heb je er uiteindelijk nog wat aan", adviseert de webshopeigenaar.

Overigens kun je volgens Van Tilburg best wat kruiden in het wild vinden. Officieel is wildplukken niet toegestaan, maar op openbare plekken is het gedoogd, mits je het bij kleine hoeveelheden houdt. Uit beschermde gebieden en particuliere grond mag je uiteraard niets plukken.