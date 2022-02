In de supermarkt heb je wel tig soorten salades en schoonmaakproducten. Maar hoe herken je een duurzaam product? Adviseur voedselsystemen Lara Sibbing legt het uit.

Wat is het lastige van duurzaam shoppen?

"Er is een onwijs groot aanbod, zie daar maar eens een weg in te vinden. En duurzaamheid is een ingewikkeld begrip. Gaat het je om het milieu, dieren of de mensen die de producten maken? Achter producten in de supermarkt zit vaak een lange keten. We weten daardoor niet precies waar ons eten vandaan komt en hoe het gemaakt is. Daardoor is het moeilijk beslissen."

Is het wel mogelijk?

"Je kunt een paar algemene principes volgen om op de goede weg te komen. Als iedereen aandacht krijgt voor deze principes, merkt de supermarkt dat op en zal die sneller verder verduurzamen om te voorzien in de behoefte van de consument."

Welke principes kun je volgen?

"Ten eerste: plastic vermijden. Je eigen tas meenemen is stap één. Stap twee is letten op eten dat in absurd veel plastic is verpakt, zoals sommige maaltijdsalades. Het is beter en ook goedkoper om losse sla en groenten te kopen. Je kunt je afvragen of het zin heeft als alleen jij dit doet, maar je kunt het als individu op de kaart zetten. Natuurlijk draagt de supermarkt ook verantwoordelijkheid, maar die zal altijd inspelen op de vraag van de consument."

Plastic houdt producten toch langer houdbaar?

"Ja, maar niet altijd. Supermarkten willen alleen maar puntgave en perfecte groenten aanbieden, geen steeltje mag ombuigen. Het scheelt al enorm als ze sommige producten niet in plastic verpakken en een dag langer laten liggen, eventueel in een apart schap. Zelf kun je nu al kiezen voor een iets minder gaaf product. We zijn gewend geraakt aan perfectie en aan de beschikbaarheid. Die instelling mag best een beetje veranderen."

Wat is er mis met beschikbaarheid?

"Fruit en groente is jaarrond te krijgen, maar komt vaak van ver zoals Peru of Nieuw-Zeeland. Nu komen we op een lastig punt, want soms is er minder CO-2 uitstoot bij transport van een tomaat uit Spanje dan bij het kweken van een kastomaat uit Nederland. Het is bijna niet te doen om hier een duurzame keuze in te maken. Daarom is mijn tip: eet volgens het seizoen. Er zijn goede kalenders online te downloaden. Dan zit je sowieso goed. En vermijd de verste landen."

“We beseffen niet meer dat het allemaal uit de natuur moet komen. Melk komt niet uit een pak, maar uit een koe.”

Is het aanbod te groot?

"Ja, op een gegeven moment was alles er, en nu is er de verwachting dat alles er altijd moet zijn. Maar dat is niet houdbaar. We beseffen niet meer dat het allemaal uit de natuur moet komen. Melk komt niet uit een pak, maar uit een koe. Het is een natuurlijk proces waar we van afhankelijk zijn, niet een wensenlijstje. Een supermarkt blijft daarom een lastige plek, omdat de herkomst en het productieproces van ons voedsel onzichtbaar is. De verbinding met ons voedsel raakt verstoord."

Welke tips heb je nog meer?

"Kies voor minder vlees en zuivel, daar valt de meeste milieuwinst op te halen. Er is naast de schadelijke uitstoot van vee ontzettend veel water, diervoer en grond nodig voor 1 kilo vlees. Kies een keer voor verschillende groenten tijdens een maaltijd en zet peulvruchten wat vaker op het menu."

Hoe zit het met keurmerken?

"Biologisch en Fairtrade zijn betrouwbare keurmerken. Het kan een jungle zijn, maar besef dat een keurmerk, ook al is het misschien niet perfect, beter is dan géén keurmerk. Kies verder voor schoonmaak- en cosmeticaproducten met minder of geen water. Water is meestal onnodig, maar zorgt er wel voor dat er meer verpakkingsmateriaal en grotere transportwagens nodig zijn."