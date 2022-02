Steeds meer bedrijven hebben moeite hun roosters rond te krijgen vanwege het hoge ziekteverzuim door corona. Ook de supermarktbranche wijst naar de strenge quarantaineregels, maar de dienstverlening aan de klant lijkt er nog niet onder te lijden, zo laat een rondgang van NU.nl zien.

"Het is al een tijd een uitdaging om de roosters gevuld te krijgen, de laatste tijd wordt het alleen maar lastiger", zegt de woordvoerder van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarktbranche. "Er zijn veel besmettingen en dat werkt ook door bij de supermarkten. Lege schappen zijn er gelukkig nog niet en dat willen we ook echt voorkomen. We voorzien dat dit de verkeerde kant op kan gaan."

De quarantainemaatregelen zijn inmiddels versoepeld, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. "Eerst waren de maatregelen heel streng, het was echt een probleem als er per besmetting drie of vier mensen in quarantaine moesten. Nu is het nog steeds puzzelen. We hopen, en gaan ervan uit, dat de soepelere regels gaan helpen. Eigenlijk geven alle supermarkten met betrekking tot de gaten aan dat het dagelijks nog steeds aanpoten is."

Je hoeft niet meer in quarantaine na contact met een besmette persoon als je klachtenvrij bent én je tot een van de volgende groepen behoort: Kinderen en leerlingen die naar de kinderopvang, het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaan.

Mbo-, hbo- en wo-studenten onder de achttien jaar.

Werknemer in een essentieel beroep. Hiervoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden. Ook moet je het afstemmen met je werkgever.

Je hebt langer dan een week geleden een boosterprik gehad.

Je bent in de afgelopen acht weken positief getest.

AH heeft lege schappen om andere reden

"Net als heel Nederland zien ook wij meer uitval, onder andere door quarantaine", zegt een woordvoerder van marktleider Albert Heijn (AH). "We redden het gelukkig in onze winkels. Alles loopt goed door." Bij sommige producten zijn overigens wel lege schappen door een conflict tussen AH en Nestlé. De ruzie gaat over de prijzen van producten als Nescafé, KitKat en Maggi die Nestlé drastisch wil verhogen.

PLUS heeft te maken met uitval van medewerkers in de winkels, laat een woordvoerder weten. "Onze ondernemers zetten alles op alles om de roosters zo goed mogelijk rond te blijven krijgen. Waar het kan, trekken we extra medewerkers aan of zijn er collega's die meer uren kunnen en willen draaien. Aan de hand van de door de overheid gestelde richtlijnen wordt per winkel bekeken hoe om te gaan met de quarantaineverplichting. We houden ons hierbij uiteraard aan de geldende regels."

Jumbo en Dirk wilden geen reactie geven op vragen van NU.nl. Beide supermarkten verwezen door naar de brancheorganisatie.

Het serviceniveau is nog op peil, zegt Picnic. Foto: DUIC

Informeren als product tijdelijk niet leverbaar is

"Ondanks dat er bij Picnic veel mensen in quarantaine zitten, lijken er tot nu toe nog weinig problemen te ontstaan", zegt de woordvoerder van de bezorgservice. "Het zorgt voor extra complexiteit in de operatie. Bij supermarkten wordt meer dan de helft van het totale aantal uren gemaakt door scholieren, maar bij Picnic werken alleen volwassenen, zowel voor het inpakken als voor het bezorgen van de boodschappen. We kunnen ons serviceniveau gelukkig op peil houden en we proberen klanten goed te informeren als een product tijdelijk niet leverbaar is vanwege corona-effecten."

Bij de Aziatische supermarktketen Amazing Oriental ontkomen ze ook niet aan die 'corona-effecten'. "Het gaat al wel iets beter, maar normaal gesproken komt alles binnen vier weken vanuit Azië hiernaartoe en dat is nu niet het geval", zegt marketingdirecteur Liza Poon. "Dat heeft niet alleen met de productie te maken, maar ook met een tekort aan scheepscontainers en de schepen die vertraging oplopen. Dat is nu al bijna twee jaar het geval, sinds het begin van corona."

"Als onze medewerkers in quarantaine moeten of zelf corona hebben, is het in sommige gevallen moeilijk om de roosters gevuld te krijgen", gaat Poon verder. "We proberen dan andere collega's harder te laten werken, maar dat is niet makkelijk. We hopen dat het met de nieuwe quarantainemaatregelen beter zal gaan."