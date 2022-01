Het vaatdoekje is een trouwe vriend in de keuken: je maakt er alles mee schoon. Hoe verstandig is dat? Hoe vies is zo'n doekje nou eigenlijk? En hoe vaak kun je ermee schoonmaken voordat je hem moet vervangen? Twee kenners geven antwoord.

In 2014 begon het Voedingscentrum in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een campagne om mensen bewust te maken van alle bacteriën in de keuken. "Gevaar schuilt in een klein hoekje", zegt Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum. "Vuile, vochtige vaatdoekjes, keukendoeken en afwassponsjes zitten vol met bacteriën. Daarom is het belangrijk om je vaatdoekje elke dag te verschonen en dus altijd een schone vaatdoek te gebruiken."

"Veilig omgaan met eten vermindert de risico's op ziek worden", zegt Schutte. "Voedselinfecties kunnen leiden tot misselijkheid, braken of diarree en je kan je soms een week lang flink ziek voelen. In de meeste gevallen gaan de verschijnselen vanzelf weer over, maar in uitzonderingsgevallen raken organen blijvend beschadigd."

Belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden, vindt ook professional organizer Esther van Dijk. "Wen jezelf aan om je vaatdoek dagelijks te vervangen. Kies hiervoor een vast moment op de dag, bijvoorbeeld 's avonds na het eten of als je 's ochtends je dag begint, en maak er een gewoonte van."

Keukenrol voor de echt vieze plekken

Een vaatdoekje is sowieso niet geschikt om de hele keuken mee schoon te maken, zegt Van Dijk. Op plekken waar het heel vies is, kun je beter eerst een stuk keukenrol of hygiënisch doekje gebruiken in plaats van een vaatdoek.

"Als je het vaatdoekje namelijk gebruikt om de vloer af te nemen, is het niet hygiënisch om datzelfde doekje ook nog te gebruiken om je aanrecht of tafel mee schoon te maken. Het is frisser om dan even een keukenpapiertje of hygiënisch doekje te gebruiken. Als je het vaatdoekje niet meer gaat gebruiken om je aanrecht of tafel mee af te nemen, is het natuurlijk geen probleem om je vloer er even mee schoon te vegen."

Doe je vaatdoek in de wasmachine op 60 graden Celsius. Foto: Getty Images

In de wasmachine of in de magnetron

Om bacteriën te voorkomen is het belangrijk om je vaatdoekje op te hangen, zo kan hij goed drogen. "Bacteriën groeien sneller in een vochtige doek. Laat je vaatdoek na gebruik dus niet gevouwen of in een prop op het aanrecht liggen", waarschuwt Van Dijk.

En als je dan je vaatdoek ophangt, is het beter om hem niet over de verwarming of voor een warme oven te hangen. "Bij deze warmte voelen bacteriën zich erg op hun gemak en zo vermenigvuldigen ze zich juist sneller", weet Van Dijk.

"Gebruik ook schone handdoeken en theedoeken", vult Schutte aan. "Was je gebruikte doeken op 60 graden in de wasmachine. Dit doodt de bacteriën. Je kunt een nat vaatdoekje ook in de magnetron verhitten. Doe dit één minuut op de hoogste stand en laat hem daarna goed drogen. En gebruik ook liever een afwasborstel dan een afwassponsje. In een sponsje blijven namelijk veel bacteriën zitten."

"Als je een intensief programma draait met de vaatwasser, kun je het vaatdoekje er ook een keer in laten meedraaien", vult Van Dijk aan. "Let dan wel op dat het doekje niet los in de vaatwasser ligt. Stop hem dus in een bestekbak of -lade en hang hem daarna weer goed op om te laten drogen."