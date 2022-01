We weten allemaal dat groenten gezond zijn, maar ze telkens op dezelfde manier klaarmaken, wordt op den duur eentonig. Twee groente-experts voorzien je van wat inspiratie zodat je je favoriete groenten eens anders kan bereiden.

Als je groente kookt is het belangrijk om het water eerst aan de kook te brengen, zout toe te voegen en dan pas de groenten toe te voegen, zegt kookboekenauteur Mari Maris, die verschillende boeken over groenten schreef. "Dan blijft de smaak in de groenten in plaats van dat hij langzaam in het water trekt. Aan je water kun je ook altijd smaakjes toevoegen, zoals een laurierblad of citroensap."

1. Groenten 'à la Mari'

Als Maris groenten bereidt, doet ze dit 'à la Mari'. "Snijd je groenten in blokjes of plakjes en fruit ze even aan met wat knoflook en olijfolie of boter. Blus het af met water, witte wijn of groentebouillon, tot het voor een derde in het vocht staat. Laat dat op middelhoog vuur verdampen, meestal zijn je groenten dan perfect gaar. Je behoudt dan veel beet en smaak."

2. Groentepuree

Chef-kok Bas van Kranen van het Amsterdamse restaurant Flore kookt groenten vooral en maakt graag groentepuree. "Daarvoor heb je eigenlijk alleen een blender nodig. Je draait de groente even op met wat zout en eventueel een citroen- of sinaasappelschilletje, dat kan met bijna iedere groente. Om wat stevigheid toe te voegen, kun je bijvoorbeeld een geroosterde pompoenpit of zonnebloempitjes gebruiken."

3. Marineren of in een zoutkorst

Je kunt je groenten ook marineren in olie of vinaigrette, zegt Maris. "Laat het een paar uur staan, dan wordt het gegaard door het marineren. Dat is meer voor groenten die je koud eet, maar als je bijvoorbeeld kool op die manier bereidt en die weer serveert op iets warms, is dat ook heel lekker."

"Je kunt een creamy vinaigrette maken met haver- of rijstmelk, een beetje zout en mierikswortelpulp. Als je daar een scheut olijfolie doorheen gooit, heb je voor bijna iedere groente een lekkere saus die wat pittigheid brengt", aldus Van Kranen. "Een frisse vinaigrette kun je maken van zure appel met bleekselderij en citroen. Dat maak je aan met een beetje olie, citroensap en zout. Gooi er naar smaak kruiden doorheen en je hebt een mooie vinaigrette met de knapperigheid van de appel en bleekselderij. Voor de vinaigrettes heb je niet meer dan een mes en een kommetje nodig."

Je kunt je knolgroenten, wortel of bieten ook inpakken in een zoutkorst met eiwit, tipt Van Kranen. "Doe het op 200 graden in de oven en dan is het afhankelijk van de groente hoelang het duurt. Een bloemkool heeft ongeveer drie kwartier nodig, een knolselderij al snel bijna twee uur."

Groenten uit de oven: door ze te roosteren behoud je de smaak. Groenten uit de oven: door ze te roosteren behoud je de smaak. Foto: Getty Images

4. Roosteren of grillen

"Je groenten roosteren in de oven, met een beetje olie en eventueel knoflook en/of kruiden, is ook altijd lekker. Zo behoud je goed de eigen smaak", zegt Maris. "Grillen is een goed idee voor mensen die vlees missen, dat roostersmaakje doet denken aan wat je bij vlees lekker vindt. Voor wie spekjes mist: je kunt er een beetje gerookte pimenton of paprikapoeder overheen doen, dat geeft vaak een spekassociatie."

5. Roken

Groenten roken is iets wat we meer moeten doen, vindt Van Kranen. "Leg wat houtsnippers, rookmot of hooi onder in een pan en steek het in de brand, dat kan gewoon onder de afzuigkap. Leg de groenten, bijvoorbeeld bietjes, op een bord en doe die in de pan. Doe de deksel op de pan en laat ze er tien minuten in zitten. Dan heb je een hele mooie gerookte biet, dat is heel simpel. Het product dat je gebruikt moet wel gaar zijn, het is puur om smaak te geven."