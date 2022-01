De horeca ziet na maandenlange sluiting weer gasten toestromen. Daar zijn restaurants, hotels en cafés heel blij mee, maar de prijzen zullen hoger zijn dan voor de lockdown, waarschuwen ze. "Alles wordt duurder. Mijn energierekening is verdriedubbeld."

Een "megastijging" verwacht Patrick van Zuiden, gezien de enorme stijging van kosten waar de ondernemers tegen aanlopen. "Als je al die bijkomende kosten ziet, dan denk ik aan 15 tot 20 procent." Van Zuiden is eigenaar van Hotel & Spa Savarin in Rijswijk. Daarnaast is hij voorzitter van G4, de koepelorganisatie van Alliance Gastronomique, JRE-Jeunes Restaurateurs, Les Patrons Cuisiniers en Fine Eastern Restaurants.

Hoe extreem de prijsstijgingen zullen uitpakken is onbekend, aldus de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Prijzen van grondstoffen en energie stijgen, lonen stijgen." Dat werkt ook door in de prijscalculaties die horecaondernemers maken, aldus de brancheorganisatie. "Net als in iedere andere branche. De verkoopprijzen worden door de horecaondernemer vastgesteld. KHN kan en mag daar geen rol in hebben. We hebben dus ook geen duidelijk overzicht van eventuele prijsstijgingen."

“Misschien moet ik bij elke rekening een printje doen van mijn gasrekening.” Vincenzo Onnembo, eigenaar van restaurant nNea

Leveranciers hebben volgens Van Zuiden allemaal laten weten dat zij hun prijzen zullen verhogen. Ook de energiekosten rijzen de pan uit. Voor een hotel met een zwembad is dat een enorme kostenpost. "Voor het verwarmen waren we maandelijks 2.500 euro kwijt, nu 7.500 euro", schetst hij. Tel daar de oplopende personeelskosten bij op. "Er wordt nu gesproken over het aanpassen van de cao, maar niemand betaalt meer volgens de cao. Collega's pikken personeel bij elkaar weg. Dat kan alleen maar door met de geldbuidel te rammelen."

"Mijn gasrekening is verdriedubbeld en mijn elektriciteitsrekening ook", aldus Vincenzo Onnembo, mede-eigenaar van restaurant nNea in Amsterdam. Dat is maar het topje van de ijsberg, want de prijzen van ingrediënten zijn ook gestegen. "Ik heb de prijs van de bevroren pizza moeten verhogen." Het restaurant verkoopt de bevroren exemplaren sinds de lockdowns. Volgens de pizzachef zijn ze een groot succes. De gasten blijven hetzelfde betalen voor een biertje, maar de eindrekening zal wel hoger uitvallen. Hopelijk begrijpen ze dat, aldus Onnembo. Grappend: "Misschien moet ik bij elke rekening een printje doen van mijn gasrekening."

Logisch als prijzen omhooggaan

Prijsstijgingen in de horeca zijn niet nieuw. Een glas bier kostte twintig jaar geleden nog gemiddeld 1,28 euro; in 2018 was dat 2,58 euro, zo laten de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Rode huiswijn ging in die periode van 1,83 euro naar 3,70 euro per glas. Een kopje koffie was 1,18 euro en ging naar 2,28 euro.

Jos Klerx, specialist horeca bij de Rabobank, zou het niet meer dan logisch vinden als de prijzen in de horeca nu omhooggaan. "Na de vorige lockdown zagen we dat de prijzen omhooggingen. Of dat nu het geval is, kunnen we nog niet zeggen, maar vanuit economisch oogpunt zou de prijs omhoog moeten. Personeel is duurder en inkoopprijzen zijn hoger, plus de achterstand die ondernemers hebben in omzet vanwege de lockdowns en vroegere sluitingstijden."