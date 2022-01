In de Verenigde Staten is-ie al jaren razend populair: de slowcooker, met als bekendste merk de Crock-Pot. Aan onze kant van de oceaan wint het apparaat pas sinds kort terrein. Twee kenners vertellen meer over dit handige keukenhulpje.

De afgelopen eeuwen veranderde de tijdsbesteding van met name vrouwen drastisch. "Gemiddeld hadden ze veel minder tijd om te koken. En de vraag naar gasfornuizen groeide, want daarmee kon je snel een maaltijd bereiden", vertelt Lisette Drent, uitgever van onder andere Het Crock-Pot Boek. "Gelukkig groeit inmiddels het besef dat de avondmaaltijd zorg en aandacht verdient. En dat kan dus heel goed met een slowcooker."

Want toegegeven: koken met een slowcooker kost tijd. "Maar zodra je de ingrediënten erin hebt gedaan en hem hebt aangezet, hoef je er verder niet naar om te kijken", aldus Drent. Ondertussen kun je gaan werken, de hond uitlaten et cetera. En omdat het apparaat op een lage temperatuur verwarmt en weinig energie verbruikt, is het weinig brandgevaarlijk; je kunt de slowcooker dus gerust aan laten staan als je van huis gaat.

“Staat de slowcooker eenmaal aan, blijf ervan af. Als je steeds het deksel opendoet, doe je het effect van de slowcooker teniet.” Sabine Koning van foodblog OhMyFoodness

Afhankelijk van het model slowcooker kun je hem bijvoorbeeld in de ochtend aanzetten. Dan hoef je het gerecht alleen nog maar op te warmen in de avond. "Er zijn ook slowcookers met een warmhoudstand of een timer waarmee je hem later kunt aanzetten zodat het eten precies klaar is als je thuiskomt", weet Sabine Koning van foodblog OhMyFoodness.

Maar wat kun je ermee bereiden? "Eigenlijk alles", zegt Koning. "Je kan ermee koken, stoven en sudderen. Denk aan het bereiden van stoofvlees, curry's, soepen en sauzen, maar ook brood of cake. Ik ken zelfs mensen die er hun aardappelen in garen. Soep kun je natuurlijk ook in een normale pan maken, maar je hebt dan wel je gasfornuis of kookplaat lange tijd aanstaan en je moet erop letten."

De Crock-Pot wordt inderdaad veel voor vlees gebruikt, beaamt Drent. "Zelf het taaiste vlees kun je er lekker zacht en mals mee laten worden. Maar de slowcooker leent zich ook prima voor groenten en gerechten met peulvruchten. Vis is iets lastiger, want dat valt snel uit elkaar."

Smaken blijven behouden

Omdat het deksel op de pan blijft, gaat er geen vocht verloren en blijven vitamines en aroma's behouden. Koning: "En dat merk je in de smaak. Bovendien blijven groenten knapperig. Je zult ze niet snel tot een papperige smurrie koken. Sterker nog: een uur meer of minder maakt niet heel veel uit. Alleen bij kip moet je uitkijken: dat kan droog worden als het te lang in de slowcooker zit."

De meeste slowcookers hebben twee standen: hoog en laag. "Over het algemeen geldt dat de laagste stand ongeveer het dubbele van de kooktijd van de hoogste stand is", legt Koning uit. "Op welke stand je hem zet, is eigenlijk alleen afhankelijk van de beschikbare tijd. Denk bij een lage stand aan zes tot acht uur in de cooker, bij de hoge stand - een soort 'snelle' stand - is drie tot vier uur realistisch. Het eindresultaat zal hetzelfde zijn, ik merk geen verschil."

Een laatste tip van Koning: "Staat de slowcooker eenmaal aan, blijf ervan af. Als je steeds het deksel opendoet, doe je het effect van de slowcooker teniet. Zit het deksel er eenmaal op, dan hoef je er echt niet meer mee te doen, behalve misschien als je in het laatste half uur iets wil toevoegen wat niet lang hoeft te garen. Tomaten bijvoorbeeld."