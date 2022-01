Tijdens een alcoholvrije maand januari grijpen veel mensen naar alcoholvrij bier. Is dat een verstandige keuze? Er zitten wel minder kilocalorieën in. Maar of het ook goed voor je is, hangt af van het type drinker dat je bent.

Of je nou bier drinkt met alcohol of zonder, de ingrediënten zijn hetzelfde: water, graan, hop en gist. "Op het etiket staat ook vaak 'natuurlijke aroma's'", aldus Janiek Vreeken, diëtist bij HappyHealthy.nl. "Jammer dat er dan niet is vermeld welke dat zijn."

Let in elk geval op of er echt geen alcohol in zit. "Er mag volgens de wet nog 0,1 procent alcohol inzitten. Wil je zeker zijn dat er geen alcohol in zit, dan kies je het best voor een 0.0-product."

Het Voedingscentrum noemt alcoholvrij bier een veilige keuze voor zwangeren en voor wie nog moet rijden of fietsen. Toch kun je er beter niet te veel van drinken. De koolhydraten in de vorm van suikers maken het een suikerhoudende drank, en die staan niet in de schijf van vijf.

Gezonder dan gewoon bier, met een maar

Vreeken noemt het een gezondere keuze dan gewoon bier. "Alcohol, zeker als je veel gebruikt, is natuurlijk niet zo gezond. Daarom is het advies om maximaal één glas per dag te drinken. Er zitten veel nadelen aan alcohol drinken, zoals een grotere kans op kanker, bijvoorbeeld borstkanker, beroerte of schade aan je lever. Dat is voor mensen ook vaak een reden om aan dry january mee te doen."

Het aardige van alcoholvrij bier vindt Vreeken dat het veel minder kilocalorieën bevat: niet 40 à 45 per 100 milliliter zoals bij gewoon bier, maar rond de 20 kilocalorieën per 100 milliliter. Als je op de lijn wilt letten, is het een betere keuze.

“Alcoholvrij bier is wellicht een goede optie als je geen drankprobleem hebt. In andere gevallen kun je het beter niet kiezen.” Peggy-Sue Figueira, Peggy-Sue Verslavingszorg

Er is wel een maar. "Het wordt nog wel gezien als suikerhoudende drank. Een flesje alcoholvrij bier bevat één suikerklontje." In een flesje cola zit omgerekend dertien suikerklontjes. "Denk dus niet: ik drink alcoholvrij, dus ik drink meteen een liter."

Of alcoholvrij bier drinken een goed alternatief voor je is, hangt sterk af van wat voor soort drinker je bent, stelt Peggy-Sue Figueira, die mensen met een verslaving begeleidt. "Stel jezelf vragen", adviseert zij. "Waarom wil je minder drinken: omdat je vermoedt dat je een probleem met alcohol hebt dus negatieve consequenties ervaart? Misschien is er een andere reden en wil je veilig aan het verkeer mee doen of omdat je te dik wordt." In die gevallen heb je een ander probleem dat je eerst moet oplossen.

Foto: Getty Images

Alcohol doet iets met je brein

Het kan riskant zijn om regulier bier te vervangen door een alcoholvrije variant als je vermoedt dat je een probleem hebt met het verstandig doseren van alcohol of als je een verslavingsprobleem hebt, waarschuwt Figueira.

"Alcohol doet iets met je, onder andere in het beloningssysteem in je brein. Ook als je een drankje drinkt dat lijkt op echt bier, bijvoorbeeld een 0.0, krijgen je hersenen dezelfde prikkel en zijn dan in afwachting van het echte spul. Je lijf is gewend om deze stofjes aan te maken en als die alcohol niet komt, raakt je brein de war en kan de trigger ontstaan om het echte spul te zoeken."

Zoetstoffen kunnen zucht naar echte suikers aanwakkeren

Figueira vergelijkt dit voorbeeld met het gebruik van zoetstoffen. "Als je zoetstof blijft gebruiken, is de kans groter dat je uiteindelijk toch die chocoladetaart die vol suiker zit opeet. Je lichaam maakt nog steeds de inuline aan, dus kan de zucht voor echte suikers ontstaan. Dat noemen we ook wel cravings."

"Alcoholvrij bier is wellicht een goede optie als je geen drankprobleem hebt", vervolgt Figueira. "In andere gevallen kun je het beter niet kiezen. Bij het stoppen met alcohol kan alles wat lijkt op je alcoholische drankje weer de fysieke trigger en die craving teweegbrengen."

In de verslavingszorg ziet Figueira de gevolgen. "Kanker komt vaak niet alleen door de alcohol, maar ook door de lifestyle die gepaard gaat met excessief gebruik van alcohol, zoals roken."