Aardappelen horen al ruim tweehonderd jaar bij de Nederlandse cultuur. Toch hebben ze een niet al te best imago, omdat ze bijvoorbeeld veel snelle koolhydraten bevatten en 'dus' dikmakers zouden zijn. Is dit imago van de oer-Hollandse piepers terecht? Twee experts vertellen.

Als het aan culinair historicus Manon Henzen ligt, omarmen we de aardappel. "We zijn allemaal op zoek naar superfoods, maar als iets een superfood is, dan is het onze aardappel wel. Eind achttiende eeuw werd hij geïntroduceerd in een periode met veel misoogsten en hongersnoden. Men was op zoek naar iets voedzaams, anders dan granen, want tot die tijd aten we voornamelijk brood. De aardappel was toen een goede oplossing en dat heeft in de geschiedenis veel mensen het leven gered."

Volgens campagnebureau Food Cabinet, dat gespecialiseerd is in voedsel, dragen aardappelen zelfs bij aan een goed humeur. Dat komt doordat de aanwezige vitamine B6 en vitamine C een positieve invloed hebben op je gemoedstoestand en je natuurlijke weerstand.

Diëtist Karine Hoenderdos relativeert die stelling: "Er zit inderdaad vitamine B6 en C in aardappelen, maar het is niet zo'n supergrote bron. Je kunt qua vitamine C dan bijvoorbeeld beter kiwi, boerenkool of spruitjes eten. B6 vind je weer meer in vlees, vis of walnoten."

Dat betekent overigens niet dat de aardappel geen aandacht verdient, vindt Hoenderdos. "De aardappel is een duurzaam product en hij is plantaardig. De Gezondheidsraad adviseert om de basis van je voeding plantaardig te houden, aardappelen zijn dan een prima basis voor een maaltijd. We mogen best wat trotser zijn op de klassieke Hollandse pot."

Aardappelen hebben een suf imago, mede door de agv waarmee veel mensen zijn opgevoed. Aardappelen hebben een suf imago, mede door de agv waarmee veel mensen zijn opgevoed. Foto: Shutterstock

Aardappelen zijn geen dikmakers

Volgens Hoenderdos bevatten aardappelen minder koolhydraten dan we vaak denken. "Ze bevatten van nature veel vocht. Graanproducten als zilvervliesrijst, quinoa of pasta hebben meer koolhydraten. Bovendien eet je aardappelen vaak in combinatie met jus, vlees en groenten, waardoor de koolhydraten relatief traag worden opgenomen."

"Sommige mensen zien een aardappel als dikmaker, maar dat is natuurlijk compleet bizar", vindt ook Henzen. "Als je een normaal eetpatroon hebt waarbij die aardappel onderdeel is van een gezonde voeding, is hij juist heel voedzaam voor je lijf en verdient hij geen verdomhoekje, tenzij je er chips of friet van maakt."

"Ik denk dat de aardappel ook een beetje een suf imago heeft", merkt Hoenderdos op. "Aardappelen, groente en vlees associëren veel mensen met de saaie Hollandse keuken. Maar als je zo'n maaltijd goed bereidt, kan dat superlekker zijn."

Heilige drie-eenheid maakt plaats voor nasi

"Aan het eind van de negentiende eeuw verandert ons eetpatroon en wordt het menu van aardappelen, vlees en groente geïntroduceerd", weet Henzen. "Tot in de jaren zeventig steeds meer nieuwe ingrediënten en nieuwe culturen met verschillende eetgewoonten naar Nederland komen."

"In de jaren vijftig komt de Indische keuken als eerste buitenlandse keuken, later komt ook de mediterrane keuken. De heilige drie-eenheid maakt plaats voor een bordje nasi. Die transitie zorgt er dus voor dat de aardappel naar de zijlijn is gedrukt. Wij zien de aardappel als enige land ter wereld ook als een aparte voedselgroep. De rest van de wereld ziet het als groente, daar heeft het geen aparte plek op het bord. De positie van de aardappel in ons menu is uniek."

“Aardappelen bevatten geen prikkelende koolhydraten. Voor mensen met een prikkelbare darm zijn ze dus ook heel goed.” Karine Hoenderdos, diëtist

Hoenderdos ziet dat we steeds meer variëren met ons eten. "Op zich is dat heel goed, want hoe gevarieerder je eet, hoe meer verschillende voedingsstoffen je binnenkrijgt en hoe gezonder dat is."

De aardappel als 'het nieuwe vlees'

"De aardappel kun je zien als het nieuwe vlees", aldus Hoenderdos. "Ze zorgen voor de zogenoemde maillardreactie: tijdens het bakken wordt een biefstuk bruin en krijgt een knapperig korstje. Aardappelen krijgen ook zo'n korstje, daarom vinden we friet allemaal zo lekker."

Als je het dus zo bekijkt, zou de aardappel het vlees kunnen vervangen, aldus Hoenderdos. "Want hij zorgt ook voor die bevredigende reactie. Hij bevat wel veel minder eiwit dan vlees, dus je zou er nog wel een eiwitbron bij moeten eten. Aardappelen bevatten verder geen prikkelende koolhydraten. Voor mensen met een prikkelbare darm zijn ze dus ook heel goed."