Het nieuwe jaar staat voor veel mensen in het teken van gezonder eten en drinken, zoals een maand geen alcohol drinken. Wat drink je dan? Het aanbod is groter dan ooit.

Minder calorieën en minder alcohol is een trend, weet Lucien Heusy van alcoholproducent De Kuyper. "Er is behoefte aan een 0 procentalternatief. Dus geen frisdrank, maar als aperitief of op een moment dat je 's avonds normaal gesproken alcohol drinkt."

Wat zoeken consumenten? "Alcohol geeft een bepaalde kick, een onderliggende spanning in je hele smaakbeleving", zegt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan.

"Veel mensen vinden limonade te mild en bovendien drink je dat ook veel te snel, dus een alcoholvrije cocktail is dan een mooie stap. Mensen willen bewust minder alcohol drinken, maar het is wel een feestelijk moment, dus het moet wel iets doen en het moet er ook mooi uitzien."

Er zijn steeds meer drankjes zonder alcohol. Er zijn steeds meer drankjes zonder alcohol. Foto: JPA Organics

Alcoholvrije wijn lijdt nog steeds onder imago

Bij wijn is het aanbod nog niet best, vindt wijnschrijver Harold Hamersma. Jukes Cordialities is volgens hem nog de beste keuze. Die drankjes worden gemaakt op basis van appelciderazijn en bestaan verder uit fruit, groente, verse en gedroogde kruiden, specerijen en bloemen.

"Alcoholvrije wijn lijdt nog steeds onder een slecht imago", zegt importeur Erik Muller. "Er is te vaak goedkope bulkwijn gebruikt om te de-alcoholiseren, waardoor het enige karakter dat de wijn had - alcohol - eruit gehaald is en je met suikers de smaak weer moet oppoetsen. Gelukkig zijn er inmiddels wel een aantal goede alcoholvrije wijnen op de markt gekomen. Jukes is bedoeld als een alcoholvrij alternatief voor wijn, dat een bite heeft en bij veel gerechten past. De drankjes zijn primair bedoeld voor bij de maaltijd, zodat je ook zonder alcohol plezier kan hebben."

Cocktailvervangers zijn er in overvloed. Frisdrankmerk Britvic heeft siroopmerk Teisseire (verkrijgbaar bij AH en Jumbo) waarmee je alcoholvrije cocktails kunt maken, van een Dry Colada tot een Peach Nojito. "De tijd dat we alleen cocktails drinken na terugkomst van een tropische vakantie is voorbij. Cocktails, zowel non-alcoholisch en alcoholisch, zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse horeca en in thuisconsumptie", aldus Richard Zijlstra, merkvertegenwoordiger voor Britvic.

Dry january is volgens hem een belangrijk moment voor cocktails. "We zien ook een toename in verkopen van andere siropen die goed gemengd kunnen worden met warm water voor bijvoorbeeld alcoholvrije glühwein."

Alcoholvrije cocktails in blik voor het gemak

Nieuw zijn biologische gembercocktails. Hans van der Meulen van JPA Organic: "Het is een variatie op gembersap. De producten zijn puur, eerlijk en volledige plasticvrij. Voor de Ginger lime soda zijn de enige ingrediënten gembersap, limoensap, een beetje agave en prikwater. Die bevat maar 9 kilocalorieën per 100 gram." In de cocktailversie zitten dezelfde ingrediënten, maar dan iets minder water en een beetje biologische graanalcohol (34 kilocalorieën per 100 gram).

Alcoholvrije cocktails zitten nu ook vaak in een flesje of blikje. De Kuyper introduceerde eind 2021 vier soorten: Mojito, Strawberry Daiquiri, Margarita en Pornstar Martini. "Veel mensen vinden het complex om cocktails thuis te maken", aldus Heusy. Dit is gemakkelijker en toegankelijker, legt hij uit. Bovendien hebben ze het mondgevoel van de alcoholhoudende variant. De drankjes bevatten behoorlijk wat suiker, maar meestal minder dan de alcoholhoudende.

“We verwachten dat een derde van ons assortiment straks zal bestaan uit alcoholvrije of laagalcoholische producten.” Lucien Heusy, De Kuyper

Een kick halen uit de juiste kruidencombinatie

Bij het maken van een goed alcoholvrij gedistilleerd drankje zit de kracht volgens Ammerlaan in het vinden van de juiste kruidencombinatie. "Als je dat goed doet, krijg je daar ook een bepaalde kick van. Mensen willen toch iets zoets, dus door water te distilleren met allerlei kruidenextracten, iets wat 0 procent alcohol is, heb je toch een kleine kick."

Een voorbeeld is Van Sha, een bedrijf dat een alcoholvrije gedistilleerde drank maakt: Aromatic Spice, waarin een mix van Indiase kruiden zit. Het bedrijf Lyre's heeft veertien alcoholvrije gedistilleerde dranken. Deze dranken koop je bij de slijter.

Heusy denkt dat deze gezondheidstrend een blijvertje is. "We verwachten dat een derde van ons assortiment straks zal bestaan uit alcoholvrije of laagalcoholische producten - de zogenoemde no-alcohol en low-alcohol. Dit is een begin, maar je ziet ook dat de opties voor frisdranken steeds spannender worden, want de consument is al jarenlang op zoek naar alternatieven."