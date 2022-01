In een airfryer kun je bijna alles bereiden: van aardappelen of snacks tot groenten en vlees. Soms blijven voedselresten aan de binnenkant van je airfryer plakken of is deze gewoon aan een poetsbeurt toe. Een stappenplan.

Stap 1: De buitenkant

Om te beginnen: vermijd schuurmiddelen en gebruik afwasmiddel voor de buitenkant. Daar moet je beginnen, want dat is volgens schoonmaakexpert Marja Middeldorp het enige onderdeel dat nauwelijks vet wordt.

"Gebruik geen schuurmiddelen of een schuurspons, want dan krijg je krassen", zegt ze. "Dus pak gewoon een sponsje of een doekje en tip de vingerafdrukken die erop zitten aan met onverdund afwasmiddel. Daarna kan je met een warm sopje en een schoonmaaklapje aan de slag. Doe daar een paar druppeltjes allesreiniger in, maar zorg dat het niet schuimt, want dan is je sop weer te vet. Met het lapje neem je dat grote ei af en doordat het afwasmiddel heeft kunnen inwerken op de vingerafdrukken die erop zitten, verdwijnt het vet met je sopje vrij snel en makkelijk."

Huishouddeskundige Zamarra Kok is het hiermee eens. "De meeste mensen hebben wel afwasmiddel of vaatwastabletten in huis. Afwasmiddel is eigenlijk de beste ontvetter die je in huis hebt. Dus als je dat gebruikt, wordt het meestal wel goed schoon."

"Wat je ook schoonmaakt, het geheim zit hem in het nadrogen, dan krijg je een mooi resultaat", gaat Middeldorp verder. "Dus gebruik in dit geval een microvezeldoekje of een oude theedoek, iets wat goed vocht opneemt. Dan wrijf je de airfryer op en dan glimt deze weer als een tierelier, klaar voor de volgende bitterbal."

Stap 2: De binnenkant

Van de meeste airfryers kunnen veel onderdelen gewoon in de vaatwasser. Maar ook als je geen vaatwasser hebt, adviseert Middeldorp vaatwastabletten te kopen. "Als je netje vies is geworden kun je het in een emmer met heet water en zo'n tablet zetten. Laat dat tablet goed oplossen, want dat ontvet heel goed, net als in de vaatwasser. Het kan ook met sodakorrels, maar als je het even snel wil doen, is dit een goede tip."

"De binnenkant heeft een antiaanbaklaag en dat kan vrijwel altijd in de vaatwasser, tenzij wordt aangegeven dat het niet mag", aldus Kok. "Vaatwasmiddelen zijn wel behoorlijk bijtend en dat vergeten mensen nog wel eens. Zonder vaatwasser kun je een vaatwastablet laten oplossen in water, de bak en het mandje erin doen en dat een half uurtje laten weken. Dat is de makkelijkste manier, want dan hoef je niet te boenen."

Stap 3: Het grillelement

Het grillelement kun je schoonmaken met een stukje aluminiumfolie, een laagje water en wat citroen. "Op de aluminiumfolie leg je wat citroenpartjes, of citroensap uit zo'n geel flesje, en je doet een klein laagje water in de airfryer", zegt Kok. "Je zet de airfryer tien minuten op 180 graden en dan lost de citroen het vet op, dus dat druppelt dan op de aluminiumfolie. Het water moet gaan verdampen en de citroen maakt het vuil dan los. Op die manier stoom je eigenlijk het verwarmingselement schoon. Als deze is afgekoeld, dep je met keukenrol het verwarmingselement schoon, je gooit het zilverfolie en het water weg, haalt een doekje erdoor en klaar ben je."

Op een gegeven moment ruikt de airfryer naar alle kaassoufflés, bitterballen en kip die je hebt gebakken. Foto: Getty Images



Stap 4: De geurtjes

"Op een gegeven moment ruikt de airfryer naar al die kaassoufflés, bitterballen en vissticks die je hebt gebakken, en dat wil je niet", zegt Middeldorp. "Als je dus zo'n walm hebt van alles wat je gefrituurd hebt, doe dan een paar oude stukjes stokbrood in de airfryer als deze nog warm is. Witbrood neutraliseert geur en smaak. Het neemt namelijk vet op, en dan precies het vet dat naar vis of kroket stinkt, dus dat is wel fijn. Als de airfryer is afgekoeld, gooi je het brood weg. Dan smaakt het eten weer een stuk verser en is het geurlozer."

Stap 5: Het motorblok

Het onderdeel waarin de motor zit, kan ook wel eens vies worden. "Maar haal in godsnaam wel eerst de stekker uit het stopcontact voordat je dat schoonmaakt, zodat je jezelf niets aandoet, en laat alles goed afkoelen", waarschuwt Middeldorp. "Het motorblokje maak ik dan het liefst schoon met een make-upremoverpad voor je gezicht. We hebben allemaal wel iets vergelijkbaars. Het is zo zacht en fijn dat je niets kapot kan maken. Dat is meestal voldoende, tenzij het er al meer dan een jaar op zit en het erin is gebrand, maar dan is het wel een beetje eigen schuld dikke bult. Je moet het wel bijhouden."

Je airfryer schoonhouden is belangrijk, vindt ook Kok, die tips deelt op haar site. "Als je het bijhoudt kun je de airfryer gewoon schoon weken met water en afwasmiddel. Als je er echt een rotzooi van hebt gemaakt, heeft HG een airfryerreiniger. Dat werkt gegarandeerd, maar het is niet zo goed voor het milieu, want het is best bijtend spul. Probeer het dus eerst op de milde manier. Lukt dat niet meer? Dan ga je met gif gooien."

