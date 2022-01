Na de appel is de banaan de populairste fruitsoort in Nederland. Ze zijn hartstikke vullend en voedzaam, maar er kleeft ook een nadeel aan: het ene moment liggen ze nog groen in de fruitschaal, een dag later zijn ze bruin. Met deze tips hou je het rijpingsproces beter in de hand.

Dat bananen geler en zachter worden, hoort bij het natuurlijke proces van rijping. Dat zegt Hans de Wild, specialist op het gebied van verse producten aan Wageningen University. "De uiteinden van de banaan blijven vaak het langst groen. Als de banaan volledig geel is gekleurd kunnen er bruine sproeten op de schil verschijnen, maar dat heeft niets met rot te maken. Deze bananen zijn rijp en kunnen nog lekker zijn als je van een zachtere, rijpere vruchtstructuur houdt."

"De een houdt van rijpe bananen en de ander houdt er meer van als ze net rijp zijn", zegt Anne Lutgerink, woordvoerder van het Voedingscentrum. "Als een banaan een bruin plekje heeft aan de binnenkant van de schil, kun je dat gewoon wegsnijden."

“Ook als je een bananentros optilt aan de stelen, kunnen de bananen door hun gewicht wat knikken en bij de steel bruin of zwart verkleuren” Hans de Wild, specialist op het gebied van verse producten

Als je ruw met een banaan omgaat, bijvoorbeeld als de bananen in je boodschappentas zitten, kan de schil bruin of zwart worden. "De bananen die al wat geler en zachter zijn, zijn hier vooral gevoelig voor", zegt De Wild. De bananen komen dan mooi thuis aan, maar enkele uren later ogen ze weinig aantrekkelijk meer. Ga daarom voorzichtig met bananen om.

"Ook als je een bananentros optilt aan de stelen, kunnen de bananen door hun gewicht wat knikken en bij de steel bruin of zwart verkleuren, of zelfs openscheuren", aldus De Wild.

Van ontdooide stukjes banaan kun je smoothies of bananenbrood maken. Foto: Getty Images

Leg bananen niet in de koelkast

Bananen kunnen niet goed tegen kou, weet Lutgerink. "De koelkast is daarom geen goede plek om je bananen te bewaren. Bananen en andere exotische fruitsoorten hebben namelijk snel last van 'koudebederf': als ze bij een temperatuur onder de 7 graden bewaard worden gaan de cellen kapot, verliezen ze vocht en zijn ze gevoelig voor rotten. De smaak vlakt ook af als je ze in de koelkast bewaard. Bewaar ze op een droge, koele, donkere plek, maar niet in de koelkast."

"Het beste bewaar je de bananen op de fruitschaal, bij een temperatuur boven de 14 graden", vult De Wild aan. "Bij hogere temperaturen gaat de rijping en veroudering sneller. Zolang ze in de koelkast liggen, is er meestal nog weinig schade te zien. Maar na het opwarmen kan de schil dof en grijsachtig verkleuren."

Buiten de koelkast zijn bananen drie tot zeven dagen goed te houden, aldus Lutgerink. "Je houdt ze langer goed door de bovenkant van een tros in te wikkelen met vershoudfolie. Op de fruitschaal kan je ze het beste van ander fruit gescheiden houden, tenzij je fruit sneller wil laten rijpen. Bananen produceren namelijk veel ethyleen. Die stof bevordert de rijping. Andere soorten fruit zijn hier gevoelig voor en kunnen hierdoor sneller bederven als ze op dezelfde fruitschaal liggen."

Vries je bananen in

"Je kunt bananen ook invriezen, dan blijven ze acht tot twaalf maanden goed", tipt Lutgerink. "Pel de bananen en snijd ze in stukken of plakjes. Vries ze vervolgens in in een bakje of zakje. Na het invriezen verliezen bananen wel wat smaak. Je kunt ze dan gebruiken om er ijs van te maken, of gebruik het ontdooid in bananenbrood of een smoothie. Je kunt er ook een moes van maken en dit invriezen als fruithapje voor je baby."

Is je banaan zwart? Dan is hij niet meer goed. "Bederf herken je snel door goed te kijken, ruiken of proeven. Om verspilling tegen te gaan kun je in de supermarkt ook single bananen kopen. Die blijven vaak liggen omdat mensen snel naar een trosje grijpen."

