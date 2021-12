Op drie momenten in het jaar zoeken we online massaal naar manieren om - liefst snel - af te vallen: eind december, begin januari en als het voorjaar is. Afgelopen jaar was koolhydraatarm eten in trek. Waarop storten we ons volgend jaar?

Als er één eetwijze is die we in ons land massaal omarmen, dan is het wel koolhydraatarm eten. Tenminste, als je afgaat op ons online zoekgedrag.

"Naar koolhydraatarm zochten we het meest door het jaar heen", aldus Xandora Kotsi, zoekmachine-expert bij DPG Media. Ze maakt voor haar analyse gebruik van een SEO-systeem en Google Trends. "Het was al groot, en koolhydraatarm eten steekt nu nog altijd met kop en schouders boven de andere diëten uit." Bij het koolhydraatarme dieet laat je bewerkte voeding staan, net als snelle koolhydraten zoals suiker, pasta, brood en rijst.

Vijf andere trends die Kotsi spot zijn het pranadieet, het histaminedieet, Dr. Now-dieet, het alkalinedieet en het Alizonne-dieet. "Ons zoekgedrag naar diëten is heel veranderlijk. Het hangt er maar net vanaf welke video nu weer viral gaat of wat populair is op YouTube en Pinterest. Of op tv." Bij de trends gaat het niet om absolute cijfers, legt zij uit, maar om een sterke stijging in het zoekgedrag naar één term.

Vijf dieettrends van 2021 Het pranadieet is de idee dat je leeft door te ademen, waarbij je bijna niets eet. Dit dieet wordt sterk afgeraden door diëtisten, omdat je van licht en lucht niet in leven blijft.

Bij het histaminedieet laat je eten en drinken staan met histamine erin, zoals rode wijn, chocolade, vis in blik, oude kaas, worst, maar ook gefermenteerde producten zoals yoghurt en zuurkool.

Dr. Now, bekend van het tv-programma My 600-lb Life, stond dit jaar ook in de belangstelling. Hij schrijft zijn patiënten met obesitas een zeer streng dieet voor, waarbij je maar 1.000 tot 1.200 kcal per dag mag eten.

Wie het alkalinedieet zocht, leerde dat je bij die eetwijze 'zuur' eten overslaat en meer basische voeding eet. Bij verzurend eten horen veel soorten vis en noten, maar ook brood en suiker. Onder basisch voedsel vallen veel groente- en fruitsoorten.

Het Alizonne-dieet maakt deel uit van therapie. Het komt erop neer dat je weinig calorieën eet en behandelingen ondergaat met ultrasonore trillingen en radiofrequentie. Ook krijg je bindweefselmassages.

Volgend jaar luisteren naar wat je lichaam aangeeft

Wat gaan we komend jaar doen als het gaat om onze voedingswijze? Trendwatcher Lieke Lamb zag dat intuïtief eten afgelopen jaar groot is geworden. "Dat is overgewaaid over de Verenigde Staten en houdt in dat je luistert naar wat je lichaam aangeeft."

Dat sluit aan bij een andere trend: zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen. "Je ziet dat het niet meer draait om afvallen, maar om goed voor je brein zorgen, voor je huid, voor je lever. Geen calorieën tellen, maar bouwstoffen in kaart brengen die goed zijn voor je zenuwen en je spieren", aldus Lamb.

Elk lichaam is anders en ontdekken wat bij je past, is een puzzel waar een groeiende groep consumenten mee bezig is, stelt de trendwatcher. "Dus bijvoorbeeld kijken naar welke kruiden bij jou werken om goed naar de wc te gaan."

Frisdrank met suiker wordt duurder. Frisdrank met suiker wordt duurder. Foto: Getty Images

Suikertaks moet consumenten een zetje geven

We gaan ook meer kijken naar waar ons voedsel vandaan komt, voorspelt Lamb. "Niet meer alleen kijken naar wat we in onze mond stoppen, maar ook hoe ons eten op ons bord terecht is gekomen."

Misschien staat binnenkort op de verpakking niet alleen vermeld welke ingrediënten het product bevat, maar ook de CO2-voetprint. Ook de extra belasting op suiker zal komend jaar een rol gaan spelen, omdat op die manier consumenten mogelijk een zetje krijgen om gezonder te gaan eten.

De prijzen van sommige voedingsmiddelen zullen ook gaan stijgen, verwacht Lamb. "Je ziet nu al dat grondstoffen duurder worden, ook die van voeding. Neem de waarschuwing dat we potten Nutella moeten gaan inslaan, omdat de hazelnotenoogst in Turkije is mislukt."