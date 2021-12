Wat is de beste foodprocessor? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Keukenmachines en foodprocessors zijn veelzijdige apparaten. Ze zijn handig als je vaak bakt en graag in de keuken staat. Zoek je vooral hulp bij bakklussen als kloppen en kneden? Dan is een keukenmachine waarschijnlijk de beste optie. Foodprocessors kunnen dat ook, maar zijn er meestal iets minder goed in. Het voordeel van een foodprocessor is dat je er ook mee kunt hakken, raspen en snijden.

De Consumentenbond test keukenmachines en foodprocessors op onder meer op mayonaise maken, cakemix mengen en wit brooddeeg maken. Foodprocessors worden ook getest op onder meer noten hakken, plakjes snijden en kaas raspen. Daarnaast wordt ook gekeken naar onder meer het gebruiksgemak en de stevigheid van de constructie. In totaal zijn er 91 apparaten getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 37 geteste foodprocessors komt een machine van Bosch als Beste uit de Test. Een foodprocessor van Philips heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is de Beste Koop.

Ter verduidelijking: er kwamen meerdere foodprocessors als Beste uit de Test. We lichten hier de foodprocessor met de laagste prijs uit.

Deze foodprocessor van Bosch is al sinds 2017 op de markt. Hij biedt veel waar voor zijn geld. Hij presteert goed en laat veel nieuwere, vaak duurdere concurrenten achter zich.

Zijn sterke kant ligt bij het mengen en pureren. Met pannenkoekenbeslag en babyvoeding heeft hij geen enkel probleem. Daarnaast kan hij ook goed noten hakken, wortels raspen en plakjes snijden. Je krijgt een blender meegeleverd, waarmee je prima smoothies kunt maken.

Hij is niet goed in kneden en het kloppen van eiwit. Ook uien hakken gaat hem wat minder goed af. En ijs crushen doet hij ronduit slecht.

Het apparaat is makkelijk in het gebruik, maar de constructie is niet erg stevig. Daarop scoort hij maar net een voldoende.

Deze eenvoudige foodprocessor van Philips scoort ruim voldoende en is niet duur. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart. De zwarte is wat duurder dan de witte.

Hij is goed in hakken en plakjes snijden. Etenswaren van uien tot noten en kruiden hakt hij prima fijn. Hij is ook goed in mayonaise maken en cakemix mengen. Licht brooddeeg mengen en eiwit en slagroom kloppen doet hij redelijk.

Waar hij echt niet goed in is, is pannenkoekenbeslag mengen, babyvoeding pureren en raspen. Ook kun je met deze machine geen ijs crushen, want er zit geen blender bij.

Het gebruiksgemak van deze machine is goed en de constructie voelt redelijk stevig aan.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.