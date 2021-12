In steeds meer straten staan gfe-bakken. Vooral steden met hoogbouw zetten de bakken neer. Wat mag er in die bakken? En wat niet?

Ze stonden al in Twente en ook Rotterdammers zien een nieuw soort bakken in hun straat staan: gfe-containers. Zonder de t van tuinafval dus, want ze staan vooral bij hoogbouw, waar het tuinafval beperkt is. Gfe staat voor groente, fruit en etensresten.

"Het is de bedoeling dat iedereen in Nederland toegang krijgt tot een afvalbak waar groene afval in kan", vertelt Addie Weenk, adviseur Afval en Circulair bij Rijkswaterstaat. "Het is een sleutel om tot meer en betere afvalscheiding en recycling te komen, dus we zijn heel blij dat grote gemeenten gfe gaan inzamelen."

Proef in grote steden

De gemeente Rotterdam is nu een paar jaar bezig met het plaatsen van de gfe-afvalbakken in verschillende wijken. "Een paar jaar geleden hebben we een grote proef gedaan met zes grote gemeenten en keken we naar wat werkt", vertelt Weenk. Het gaat niet automatisch goed als je een afvalcontainer neerzet. "Je moet dus de kennis verspreiden: hoe doe je het? Wat gaat erin? Ook de hulpmiddelen in huis zijn belangrijk. Uit de proeven is gebleken dat mensen in de hoogbouw bereid zijn om hieraan mee te doen, als je het maar goed faciliteert en aanbiedt."

In Rotterdam worden de gfe-containers over het algemeen goed ontvangen, zegt Kristel van der Heiden, woordvoerder Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam. "We zien dat er steeds meer gfe gescheiden wordt ingezameld." Vragen en klachten zijn er zeker - die horen bij alles wat nieuw is. "Maar we proberen op tijd te communiceren naar de gebruikers om dit te voorkomen."

Het begon met tweejarige proeven die in 2017 in de gemeenten Enschede en Oldenzaal in samenwerking met Twente Milieu begonnen. Het idee was gfe-afval gescheiden in te zamelen bij hoogbouw, aldus Ivo Krake, woordvoerder van de gemeente Oldenzaal. De Twentse gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat inwoners in 2030 maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar aan de straat zetten.

In Twentse gemeente leveren inwoners in 2030 nog maximaal 50 kilo afval in. In Twentse gemeente leveren inwoners in 2030 nog maximaal 50 kilo afval in. Foto: Gemeente Rotterdam

Geen kauwgom, wel zaagsel

Wat mag je dan in die gfe-afvalbakken doen? Daar is een lijst voor opgesteld door Rijkswaterstaat. Er mogen ook tuinresten in, zegt Weenk. "Maar als je in de hoogbouw zit, heb je dat bijna niet."

In de bakken mag je dit kwijt: schillen, etensrestjes, botjes, graten, losse thee, koffiedik, zaagsel en poep van de knaagdieren, bloemen, planten en tuinafval. Je mag er geen kauwgom, verpakkingen, luiers, incontinentiemateriaal, theezakjes, koffiecups en -pads, kattenbakvoeding, dode dieren, tabak, peuken, as, potten, timmerhout en metaal in gooien.

"Etensresten zijn bijvoorbeeld het eten dat je over hebt en niet meer op kunt eten, of iets wat bedorven is. Dat kan dan in die bak. Op die manier kunnen mensen in de hoogbouw ook toegang krijgen tot - eigenlijk - een gft-afvalbak."

De gfe-verzamelcontainers voor de hoogbouw zien er anders uit dan gft-bakken. Weenk: "Ondergrondse containers, die lijken op de containers voor bijvoorbeeld restafval, bleken bij de proef niet te werken. Dan is er kennelijk verwarring, of mensen gooien het uit gemak in de verkeerde container omdat die het dichtstbij is."

Weinig vragen en klachten in Twente

Ze staan er nog maar kort in Oldenzaal - sinds 1 november 2021 - maar er kwamen weinig vragen of reacties binnen bij Twente Milieu. De komende periode moet uitwijzen hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de gfe-verzamelcontainers.

In Enschede is meer ervaring. Daar kunnen ruim twintigduizend hoogbouwbewoners sinds het najaar van 2020 hun gfe-afval kwijt. "Veel mensen hadden zelf al de behoefte om het gfe-afval te scheiden, daardoor hebben er we hier niet veel vragen of klachten over ontvangen", vertelt Angèle Scholtes, woordvoerder van de gemeente Enschede.

"Veel bewoners zijn enthousiast over deze mogelijkheid. Op dit moment onderzoeken wij welke containers veel worden gebruikt, en welke minder, en wat hier de redenen voor zijn." Twente Milieu inventariseert met de gemeenten hoe ze het gebruik van de gfe-verzamelcontainers kunnen blijven stimuleren.