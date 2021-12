In de decembermaand staat bij veel mensen de fonduepan op tafel. Wel zo feestelijk om er eentje te maken zonder pakjes en zakjes. Hoe doe je dat? Twee kaaskenners helpen je op weg.

Een klassieke kaasfondue maak je met Zwitserse kazen. Laura Peters, eigenaar van kaasfonduerestaurant Het Karbeel, doet dit ook in haar zaak. "Als je voor het eerst kaasfondue eet, raden we een Suisse fondue aan, die is namelijk het meest toegankelijk", zegt Peters. "Daar zit emmentaler en gruyèrekaas, witte wijn en kirsch in."

Bianca Vlooswijk, eigenaar van kaaswinkel 't Kaasmeisje, is groot fan van een Hollandse fondue. "Vraag een keer om een Goudse belegen, een petit doruvael en een ruygentaler (een soort Nederlandse emmentaler, red.) en laat deze raspen bij de kaasboer in de buurt", tipt ze. "Voor de ervaren liefhebbers zijn blauwe kazen of camembert een aanrader." Vergeet niet dat je ook iets extra's door de fondue kunt roeren, zoals een bosuitje of truffel.

“In Frankrijk drinken ze thee bij de kaasfondue en in Oostenrijk raden ze een riesling aan.” Bianca Vlooswijk, eigenaar van 't Kaasmeisje

Wil je je fondue vegan? Dat kan. Vlooswijk: "Gebruik dan vegan geraspte kaas in plaats van echte kaas." Bij een fondue zonder alcohol kun je overigens appelsap of bouillon gebruiken in plaats van wijn. "Ook kinderen vinden dat lekkerder dan wijnsmaak in de fondue."

Wat bij de fondue gedronken moet worden, blijft overigens een punt van discussie. Volgens Peters is er niet één goed antwoord. "In ons restaurant is het drinken van witte wijn doorgaans het populairst en thuis schenken we dit ook graag in." De favoriete drank bij de kaasfondue verschilt ook per land. "In Frankrijk drinken ze thee bij de kaasfondue en in Oostenrijk raden ze een riesling aan." Bovendien werkt een glas water of rode wijn ook goed bij dit zoute gerecht.

Emmentaler en gruyère zijn klassieke kazen voor in de fondue.

Patatje dopen in de kaas

Kies vervolgens doopingrediënten die bij elkaar passen. In Peters' restaurant kun je naast de voor de hand liggende ingrediënten zoals brood of rauwkost allerlei producten bestellen om in je fondue te dopen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen rauwe of gebakken groenten, maar ook vlees in de fondue is populair.

"Sommige mensen vinden het lekker om een patatje en een biefstukje erdoorheen te halen. In Zwitserland en Oostenrijk wordt fondue geserveerd met gedroogd vlees, daarnaast is kaasfondue sowieso een zware winterkost. Al die lekkere hapjes maken het eten van fondue gezellig", aldus Peters.

Neem je tijd

"Het is belangrijk om 24 uur van tevoren de knoflook al in de wijn te laten trekken, zo komen de smaken lekker vrij. Kook de wijn vervolgens in een pan en verdamp de alcohol goed voordat je de kaas toevoegt", aldus Peters. "Wijn in de kaasfondue kun je zelf doseren. Sommigen houden van veel smaak, anderen vinden het snel te sterk, kijk dus zelf wat je het lekkerst vindt."

Voor het maken van kaasfondue geldt vooral: heb geduld. "Bij het beginnen met de kaasfondue moet je heel rustig aan doen. Zorg eerst dat de kaas op kamertemperatuur is. Voeg de rasp handje voor handje toe aan de wijn en zet het vuur niet te hoog. Zo voorkom je dat je een harde klomp kaas in de pan krijgt", zegt Vlooswijk.

Tot slot een laatste tip van Peters: "Warm de pan waar je de fondue ingiet van tevoren op in de oven, zo voorkom je dat de kaas gaat scheiden - dat het vet boven de gesmolten kaas komt drijven - en blijft de kaas langer vloeibaar."