Als je een pizza afhaalt of laat bezorgen, kies dan de kleinste variant. Zo'n portie is meestal ruim voldoende. Wil je niet te veel eten, dan is die uit de supermarkt de beste keuze, want die zijn gemiddeld kleiner (en bevatten minder kilocalorieën), blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum.

Eet je een afhaalpizza of laat je er een bezorgen, dan krijg je vaak heel wat meer calorieën en zout binnen dan bij een pizza uit de supermarkt. De pizza's van de ketens zijn gemiddeld bijna de helft groter (gemiddeld 702 gram) en bevatten meer kilocalorieën (1.599 kcal).

"Het verschil is groot", aldus Tim van Kuppeveld, die de gegevens verzamelde en analyseerde voor het RIVM en het Voedingscentrum. "Pizza's in de supermarkt wegen gemiddeld 380 gram en bevatten 837 kilocalorieën. Als je als vrouw een hele pizza van een keten eet, dan kom je in veel gevallen al bijna tot je benodigde calorie-inname voor een hele dag." De gemiddelde vrouw heeft 2.000 kcal per dag nodig, de gemiddelde man 2.500.

Uiteraard hangt veel van af van de soort pizza: eentje met vlees is vaak calorierijker en zouter dan een variant zonder, aldus Van Kuppeveld. Uitschieters zag hij ook: bij de ketens bevatte de grootste pizza 3.556 kcal en de kleinste maar 494 kcal. Bij de supermarkten was het grootste aantal calorieën per pizza 2.519. "De kleinste waren minipizza's", aldus Van Kuppeveld. "Die waren per stuk 65 kcal. Het is lastig aan te geven hoe groot een portie dan is. Er zaten er negen in een verpakking."

Kleinste variant is vaak al groot genoeg

Opvallend is dat de pizza's uit de supermarkt per 100 gram gemiddeld iets meer zout bevatten dan die van de pizzaketens. "Maar doordat ze gemiddeld kleiner zijn, is een pizza uit de supermarkt toch vaak een bewustere keuze."

Wie een beetje let op zijn gezondheid, doet er goed aan om de pizzadoos even om te keren in de supermarkt. Op het etiket staat precies vermeld wat erin zit en hoeveel calorieën je verorbert. De pizzaketens Papa John's, Domino's en New York Pizza geven voedingswaardeninformatie op de eigen website.

"Als je er een koopt, kies dan de kleinste variant", tipt Van Kuppeveld. "Doordat de pizzaketens meerdere varianten of formaten per pizza aanbieden, verschuift de keuze van een medium misschien wel naar een large." Met de kleinste variant van een pizza van de pizzaketen is de portie vaak al groot genoeg." Veel mensen kiezen blindelings hun favoriete pizza en gedrag veranderen is lastig, weet Van Kuppeveld. "Mensen zijn gewoontedieren, vaak kiezen ze producten die ze eerder hebben gekocht."

Wie graag zelf een gezonde pizza wil maken, kan terecht op de site van het Voedingscentrum. "Lekkere recepten", vindt pizzaonderzoeker Van Kuppeveld. Wil je weten wat er in je pizza zit, dan kun je met de Kies Ik Gezond?-app van het Voedingscentrum de streepjescode scannen in de supermarkt.