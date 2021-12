Kerst valt dit jaar ongunstig: op zaterdag en zondag. Als je doordeweeks werkt, kan het daardoor best een logistieke puzzel worden om je kerstinkopen op tijd in huis te halen. Maar met deze tips moet dat lukken.

1 Begin nu al

Een logische tip is: begin op tijd met plannen. "Bedenk om te beginnen wat je met Kerst wil doen", zegt professional organizer Linda Groen. "Als je weet wat je gaat koken en voor hoeveel personen, kun je een boodschappenlijst maken en gaan plannen." Veel van je boodschappen kun je nu al in huis halen, zegt Groen. "Meestal koop ik tussen 10 en 20 december de houdbare producten, zoals wijn, frisdrank of chocolade. Bederfelijke producten haal ik pas de dag tevoren in huis."

Opruimcoach Anita Kalsbeek is het hiermee eens. "Koop de houdbare producten vroeg, online of gewoon in de fysieke supermarkt, afhankelijk van je voorkeur. Ga je naar de supermarkt, dan kan het nogal schelen in het sjouwwerk als je elke keer een paar dingen meeneemt in plaats van alles tegelijk."

Tijdig online je boodschappen bestellen, is volgens woordvoerder Mariska Bergmans van Jumbo verstandig."Ondanks dat we voortdurend bezig zijn met onze capaciteit te vergroten, blijft het een hele uitdaging om de sterk groeiende vraag bij te benen."



"Bestel op tijd", adviseert ook Michiel Muller, medeoprichter van bezorgservice Picnic. Hij claimt dat Picnic altijd op tijd rijdt. "Maar je moet uiteraard wel je mandje gevuld hebben en onze auto's kunnen uiteraard ook vol raken."



2 Hou rekening met drukte

"Ik hou ook rekening met mijn werkplanning", zegt Groen. "De dag voor Kerst werk ik eigenlijk nooit en ik zorg op die dag dat ik geen of bijna geen boodschappen nodig heb, om zo de winkeldrukte te vermijden."

Volgens Kalsbeek is het vanwege de drukte handig om een back-upplan te hebben als er onverhoopt producten uitverkocht zijn. "Zorg dat je een extra dag hebt om zelf aanvullende of vervangende producten te kopen."

3 Laat de boodschappen bezorgen of haal ze op

Als je van bezorging verzekerd wil zijn, moet je er als de kippen bij zijn. De supermarkten staan klaar om de tsunami aan bestellingen op te nemen. Zo bezorgt Albert Heijn vanaf 7.00 tot 23.00 uur én op de zondagen 12 en 19 december. AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh: "Of probeer een Pick Up Point. Dan kun je de online bestelde boodschappen ophalen op een moment dat het jou uitkomt."

Met een bezorgbundel, een abonnement voor het laten bezorgen of klaarzetten van boodschappen, heb je wat meer zekerheid over het bezorgmoment. "Zeker in de aanloop naar Kerst is dat handig", zegt Aspeslagh. In de kerstperiode kun je bij Albert Heijn vanaf een week van tevoren je bezorgtijd reserveren. "Klanten met een bezorgbundel kunnen twee weken van tevoren een moment vastleggen. We voegen regelmatig nieuwe bezorgmomenten toe, dus kijk hier regelmatig naar."

Ook de Jumbo-woordvoerder adviseert je online bezorgmoment op tijd vast te leggen. "Dat kan bij Jumbo al vanaf drie weken voorafgaand aan het gewenste bezorgmoment. Bestellingen wijzigen is mogelijk tot 48 uur voor het moment van bezorgen."

Wie op het laatste moment nog iets nodig heeft: Picnic bezorgt dit jaar voor het eerst ook op Eerste en Tweede Kerstdag, zegt Muller. "Je kunt zeven dagen van tevoren je bezorgmoment vastleggen. Als je al een bestelling hebt lopen, kun je deze later altijd nog aanvullen als dat nodig is. Je kunt ook nog in de ochtend of middag je boodschappen laten komen als je het in de avond nodig hebt."

4 Toch stress? Hou het simpel

Als je op 24 december nog moet werken, is het volgens de professional organizer verstandig om voor een simpeler kerstfeest te kiezen.

Groen: "Vraag je gasten te helpen met het diner of maak een simpel gerecht klaar. Boodschappen bestellen via internet kan dan handig zijn, maar ik zou niet wachten tot het laatste moment vanwege de drukte en ingrediënten die niet geleverd kunnen worden."