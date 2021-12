Wat is de beste airfryer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een airfryer bak je in hete lucht. Hierdoor worden je snacks minder vet en ongezond dan wanneer ze uit een friteuse komen. Andere voordelen zijn dat de baklucht na het frituren een stuk minder blijft hangen en het apparaat vrij eenvoudig schoon te maken is.

De Consumentenbond test airfryers op onder meer bakprestaties, energiegebruik en gebruiksgemak. In totaal zijn er 43 airfryers getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Een airfryer van Ninja komt als Beste uit de Test. Een model van Inventum is de Beste Koop.

NB: Er kwamen meer airfryers als Beste uit de Test. We lichten hier de airfryer uit die het laagst geprijsd is.

Beste uit de Test: Ninja Foodi Dual Zone AF300

Het opvallendste van deze Ninja zijn de twee baklades. Hiermee kun je twee verschillende snacks tegelijk bakken. De baktijd is per lade in te stellen. Handig is ook de zogenaamde 'sync-knop'. Hiermee kun je zorgen dat alles tegelijk klaar is, ongeacht verschillende baktijden.

Diepvriesfrites komen lekker en knapperig uit de machine, of je nou één of twee baklades gebruikt. Ook als je in de twee baklades twee soorten snacks tegelijk bakt, bijvoorbeeld kipdrumsticks en frites, doet hij dat goed. Daarnaast kun je ook prima een quiche lorraine of een chocoladecake bakken met deze airfryer.

Het gebruiksgemak is goed. De instructies zijn duidelijk en je maakt de Ninja eenvoudig schoon. Hij is wel wat zwaar en groot, dus opbergen kan nog een uitdaging zijn.

Een nadeel is dat hij behoorlijk wat energie verbruikt als je met twee lades tegelijk bakt. Gebruik je maar één lade, dan is het energieverbruik meteen een stuk lager. Daarnaast zijn de lades wat aan de kleine kant. Als je beide lades vult met frites, kun je zo'n 880 gram frites tegelijk bakken, genoeg voor drie personen.

Beste Koop: Inventum GF500HLD

Deze airfryer van Inventum heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Volgens de fabrikant past er 1.500 gram frites tegelijk in. In werkelijkheid ligt dat wat lager. Er past zo'n 1.000 frites gram in, genoeg voor vier personen.

Kipdrumsticks, chocoladecake, quiche lorraine en Vietnamese loempia's komen goed gebakken uit de airfryer. Frites bakt hij ook redelijk, al kan de kwaliteit wat wisselend zijn doordat de temperatuur tijdens het bakken niet altijd constant blijft.

Het gebruiksgemak is goed en het apparaat is makkelijk schoon te maken. Net als de Ninja is de Inventum wel wat zwaar. Je kunt 'm dus maar beter een vaste plek in huis geven.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.