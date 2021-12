Foodwatch noemde de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in rozijnen onlangs "zorgwekkend". De wetgeving zou niet genoeg rekening houden met de mix van bestrijdingsmiddelen, waarvan er soms wel dertig teruggevonden worden. Moeten we stoppen met rozijnen eten? Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum, geeft antwoord.

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

"Bestrijdingsmiddelen zijn middelen die worden gebruikt tijdens de teelt. Je hebt veel verschillende types bestrijdingsmiddelen: tegen insecten, tegen schimmelgroei, tegen onkruid of bijvoorbeeld tegen bederven. Ze worden gebruikt op alles wat groeit - van groente en fruit tot graan en koffie."

Hoeveel middelen gebruiken telers?

"Dat is lastig te zeggen. Op het moment dat een gewas gaat groeien, kan er gespoten worden met een bestrijdingsmiddel. Bestrijdingsmiddelen breken vaak uit zichzelf af, ze mogen pas verkocht worden als dit is gebeurd. De Europese wetgeving voor de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen is heel streng. Er mag een hele kleine hoeveelheid op de groenten en fruit overblijven, dit gaat om milligrammen per kilogram."

In rozijnen is een te grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gevonden. In rozijnen is een te grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen gevonden. Foto: Getty Images

Maakt Foodwatch zich terecht zorgen?

"Foodwatch maakt zich zorgen over de regelgeving wat betreft bestrijdingsmiddelen. De Europese regelgeving geldt per bestrijdingsmiddel, maar kijkt niet naar de combinatie hiervan. Wat doen tien individuele bestrijdingsmiddelen met elkaar? Moet je die bij elkaar optellen? Kunnen ze nog interactie hebben? Dat stukje staat nog niet op die manier in de wet."

"Er zijn verschillende partijen bezig met het onderzoeken hiernaar. In Nederland is dat het RIVM en in Europa de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. De onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar wat ze nu zien en zeggen, is dat groente en fruit nog steeds veilig gegeten kunnen worden. Omdat de onderzoeken nog lopen, kan er geen wetgeving worden aangepast. Je kunt geen wetten maken over dingen die je niet weet."

In sommige distributiecentra zijn tot wel dertig bestrijdingsmiddelen gevonden volgens Foodwatch. Dat geeft toch meer risico's?

"Dertig verschillende bestrijdingsmiddelen is heel erg veel. Het is lastig om zo een inschatting te maken van het risico. Bij meer verschillende bestrijdingsmiddelen wordt het cumulatieve effect - dus het effect als je een aantal bestrijdingsmiddelen bij elkaar optelt - groter. Zo veel verschillende soorten lijkt me zeer onwenselijk. Het zou goed zijn als hier meer aanvullende wetgeving over komt, zoals Foodwatch ook vermeldt. De cumulatieve effecten zouden moeten worden meegenomen, zodat dit beter kan worden gehandhaafd."

“Eén of twee keer in de week een handje of doosje rozijnen voor je kind is prima.” Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum

Wat kan er gebeuren als je te veel bestrijdingsmiddel binnenkrijgt? En hoe merk je dat?

"Als je in één keer een veel te grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt, noem je dat acuut. Je kan klachten als buikpijn, overgeven en hoofdpijn krijgen. Dat zijn de kortetermijneffecten. Krijg je langdurig te veel bestrijdingsmiddel binnen, dan kan dat invloed hebben op je gezondheid."

"Hoe precies hangt af van het soort bestrijdingsmiddel. Zo heeft de een effect op je zenuwstelsel en de ander bijvoorbeeld op je schildklier. Dit soort effecten zien we niet bij het eten van groente en fruit, maar kan bijvoorbeeld voorkomen als iemand voor zijn beroep met bestrijdingsmiddelen werkt en ze op een verkeerde manier gebruikt."

Is er reden tot zorg?

"Over het algemeen geldt voor voeding: eet gevarieerd. We willen niet dat mensen groenten en fruit niet eten uit angst voor bestrijdingsmiddelen. Op basis van veel onderzoeken weten we zeker dat het eten van groente en fruit gezond is. Eet je er genoeg van, dan verlagen ze het risico op hart- en vaatziekten. Eén of twee keer in de week een handje of doosje rozijnen voor je kind is prima. Je kind zal daardoor niet ziek worden van bestrijdingsmiddelen. Wil je toch liever rozijnen met minder resten bestrijdingsmiddelen, kies dan voor biologisch. Los daarvan is het niet aan te raden om je kind meer dan drie keer per week rozijnen te geven; rozijnen bevatten namelijk relatief veel suiker."