Boodschappen doen met 50 euro per week: luxe leven kan nog steeds

Lekker eten en drinken, we geven er meer geld aan uit dan we denken. Helemaal nu de prijzen van boodschappen flink stijgen. Wil je maandelijks flink wat besparen, dan kun je met slim boodschappen doen een heel eind komen.

Door Sanne Wolters

Waarschijnlijk is het bij de kassa al opgevallen: voor dezelfde boodschappen moet je flink meer aftikken dan een jaar eerder. Een gezin met twee kinderen dat wekelijks zo'n 150 euro (7.800 euro per jaar) aan boodschappen besteedde, is nu 1.440 euro meer kwijt, becijferde onderzoeksbureau GfK deze week.

Boodschappen zijn bijna voor alle gezinnen goed voor een groot deel van de maandelijkse uitgaven. Maar niet iedereen heeft zicht op wat er maandelijks aan wordt uitgegeven, zegt Carolien Vos van Budgetbuddy. En meestal is het meer dan we denken. "Veel van mijn klanten schrikken als ze ontdekken wat ze eigenlijk aan boodschappen kwijt zijn."

Wil je er minder aan uitgeven? Dan is dat best makkelijk voor elkaar te krijgen door slimmer te winkelen. Dat begint bij tevoren bedenken wat je gaat kopen, zegt Vos. "Veel mensen bedenken pas in de winkel wat ze willen eten. Terwijl je in de supermarkt continu wordt verleid tot het kopen van aanbiedingen, lekkere dingen die je niet op je lijstje had staan."

Winkelen bij meerdere supermarkten

Dat is volgens Minke van Kuijen, bespaarexpert en eigenaar van de blog Gierige Gerda inderdaad een van de meest gemaakte fouten. "Een groot aantal mensen gaat dagelijks na het werk even boodschappen doen. Als je alles in een keer haalt ben je veel minder tijd kwijt. Dan zou je zelfs naar twee winkels kunnen."

Winkelen bij meerdere supermarkten is een van Van Kuijens bespaartips. Maar ook een goed gevulde voorraadkast. Daarnaast heeft ze samen met haar partner een moestuin. "Daar hebben we heel de zomer onze groenten uit gehaald. In die maanden gaf ik veel minder geld uit aan boodschappen."

Als ik kijk naar wat ik het afgelopen jaar per maand heb uitgegeven, zit ik ver onder de 200 euro.

Minke van Kuijen, bespaarexpert

Meestal gaat Van Kuijen naar drie verschillende winkels en spit dan van tevoren alle folders door om te bepalen wat het weekmenu wordt en welke aanbiedingen ze nog meer in wil slaan. "Ik doe vaak op zondag boodschappen, als de oude aanbiedingen nog gelden en dan ga ik maandag weer als de nieuwe ingaan." Op die manier geeft de bespaarexpert nooit meer dan 50 euro per week uit. "Als ik kijk naar wat ik het afgelopen jaar per maand heb uitgegeven, zit ik ver onder de 200 euro."

Wees creatief met ingrediënten

Naast aanbiedingen is het ook slim om alleen maar seizoensgroenten en -fruit in te slaan, zegt ook budgetcoach Vos. "Als je in de winter bijvoorbeeld frambozen of aardbeien koopt, betaal je daar de hoofdprijs voor. Bovendien zijn ze dan minder lekker."

Vos adviseert ook om altijd eerst te kijken wat je nog in de kast hebt staan voor je naar de winkel gaat. "Dan hoef je er soms alleen nog wat kleine dingen bij te halen." Wees ook creatief met ingrediënten. "Koop je een zak boontjes en heb je wat over, dan kun je die de volgende dag prima in een salade verwerken."

Goedkoop boodschappen doen zodat je wel goede koffie en wijn kunt kopen.

Sparen om luxer te kunnen leven

Betekent minder geld uitgeven aan boodschappen dat je nooit meer iets bijzonders kunt eten of drinken? Het ene sluit het andere niet uit, zegt Vos. "Je moet gewoon wat creatiever zijn. Bedenk voor jezelf: waar word ik echt blij van? Omdat ik de meeste boodschappen bij de Lidl haal, kan ik nog wel Nespresso-koffie en wijn kan kopen. Daar word ik nou gelukkig van."

Van Kuijen denkt dat veel consumenten een verkeerd beeld hebben van budget-winkelen. "Ik ben juist gaan sparen om luxer te kunnen leven. Ik ben dol op wijn, dus ik zorg ervoor dat ik altijd een goed flesje kan kopen." Ook de borrelplank vol krijgen lukt Van Kuijen nog steeds. "Ik kijk altijd waar kortingstickers op zitten. Ik hou heel erg van fuet, daar zit soms 35 procent korting op en kleine kaasjes gaan soms voor 50 cent weg."

Maar, zegt Vos, of je inderdaad in het weekend voor iets luxere producten kunt gaan, ligt wel aan je budget. "Hoe kleiner je budget, hoe minder je kunt kiezen en voor luxe kunt gaan. Of je moet concessies willen doen op andere vlakken."

Dit artikel is op 11 augustus 2022 aangepast aan de actualiteit.

