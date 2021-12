Het is Sinterklaas en dat betekent dat we ons weer massaal te goed doen aan het abc in cacaovorm. Verkade maakt elk jaar wel drie miljoen chocoladeletters. Met NU.nl deelt de chocoladefabriek drie dingen die je moet weten over het beroemde schoenvoer.

1. Letter S het populairst, Q het minst geliefd



Van alle letters die door Verkade worden verkocht, wordt de letter S het meest gekozen en de Q het minst. De M en de P worden na de S het meest verkocht en met Q achteraan in de rij staan X, U en Y. Deze verhouding is de laatste jaren ongeveer gelijkgebleven, licht een woordvoerder toe.

2. Letters worden verdeeld naar voornaam

Hoe vaak een bepaalde letter wordt gemaakt, hangt af van hoe vaak de letter voorkomt als beginletter van een voornaam. Zijn er veel mensen van wie de voornaam begint met een M, dan worden er dus veel M'en gemaakt. De S is dus het populairst, al kan dat ook komen door de Sint zelf. De kans dat mensen een letter vinden die gelijk is aan de eerste letter in hun voornaam, is dus voor iedereen ongeveer even groot.

3. Alle letters bevatten evenveel chocolade

Sinds jaar en dag doen geruchten de ronde dat grote letters, zoals de W en de M, meer chocola bevatten dan letters als de I en de L. Dat is niet waar. Alle letters zijn gemaakt van een gelijke hoeveelheid chocolade. Dus ook als je Ingeborg of Leon heet, kun je met een gerust hart je tanden in je eigen letter zetten zonder jaloerse blikken op Maaike of Wouter te werpen.